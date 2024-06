Andenken an "Hollywood Legends" teuer versteigert

Marilyn Monroe, John Travolta und Wonder Woman: Andenken an Hollywood-Stars und an ikonische Filme sind im US-Bundesstaat Kalifornien teuer versteigert worden. Im Rahmen der viertägigen Auktion "Hollywood Legends: Danger, Disaster and Disco" erzielten schon beim Auftakt in der Nacht zum Donnerstag viele Stücke weitaus mehr als ihren Schätzpreis.

Ein schwarzes Abendkleid von Marilyn Monroe brachte nach Angaben des Auktionshauses Julien's Auctions 254.000 Dollar (rund 236.000 Euro) ein - und damit mehr als das Achtfache des geschätzten Werts. Der Hollywood-Star trug das von Modedesigner Ceil Chapman entworfene Kleid 1953 bei einem Empfang von Gastgeber Bob Hope. Ein weiterer Renner war ein Andenken an John Travoltas Kultfilm "Saturday Night Fever" (1977). Ein Tanzboden mit bunten Disco-Lichtern, auf dem Travolta als Tony Manero gefilmt wurde, erzielte 325.000 Dollar.

Ein "Wonder Woman"-Kostüm, das Schauspielerin Gal Gadot 2017 bei dem Dreh für den Actionfilm trug, kam für über 110.000 Dollar unter den Hammer. Ein BMX-Fahrrad für die Figur Elliott in dem Spielberg-Klassiker "E.T. – Der Außerirdische" (1982) wechselte für 52.000 Dollar den Besitzer.

Bis zum Ende der Auktion am Samstag sollten über 1.300 Gegenstände versteigert werden, darunter Andenken an Klassiker wie "Zurück in die Zukunft", "Titanic", "Star Wars", "Jäger des verlorenen Schatzes", "Jurassic Park" und "Terminator".