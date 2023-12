Ancelotti verlängerte Vertrag bei Real Madrid bis 2026

Der Italiener Carlo Ancelotti bleibt doch noch länger Trainer des spanischen Fußball-Spitzenclubs Real Madrid. Der Vertrag des 64-Jährigen sei bis Ende Juni 2026 verlängert worden, gab der Verein des derzeit schwer am Knie verletzten ÖFB-Kaptäns David Alaba am Freitag bekannt. Ancelotti war zuletzt mit der Übernahme des Teamchefpostens von Brasilien im Sommer 2024 in Verbindung gebracht worden.

Bei Real ist der Erfolgscoach seit 2021 erneut im Amt, er hatte Madrid auch schon von 2013 bis 2015 betreut.