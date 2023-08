Anastacia tritt bei "Starnacht aus der Wachau" auf

Anastacia kommt am 22. und 23. September zur "Starnacht aus der Wachau" nach Rossatzbach. Die US-amerikanische Singer/Songwriterin wird nach 2017 zum zweiten Mal zu Gast bei dem Event sein. Ihr neues Album "Our Songs" mit deutschen Hits in englischer Sprache wird zeitgleich erscheinen. Als weitere Gäste der "Starnacht aus der Wachau" wurden am Mittwoch in einer Aussendung u. a. Die Prinzen, Andreas Gabalier, Francine Jordi, Christin Stark und Dominik Gassner angekündigt.

Ebenfalls auf der Bühne stehen werden Sasha, Chris Steger, Josh. sowie Thorsteinn Einarsson und Kaleen. Die "Starnacht aus der Wachau" wird am 23. September von ORF 2, MDR und SWR ausgestrahlt.

(S E R V I C E - Rossatzbach, "Starnacht aus der Wachau", 22./23. September, Infos und Tickets unter und oeticket.com)