Sie ist noch da und offenbar quicklebendig: Im Latumer See in Meerbusch bei Düsseldorf ist erneut die seit Tagen gesuchte Anakonda gesichtet worden. Ein Angler habe die Würgeschlange am Dienstagnachmittag von einem Boot aus entdeckt, sagte ein Stadtsprecher am Mittwoch.

Die Feuerwehr rückte mit einem Reptilienbeauftragten aus Düsseldorf an. Die Einsatzkräfte kamen aber zu spät - beim Eintreffen war das Tier schon wieder weg.

Die bis zu drei Meter lange Gelbe Anakonda, normalerweise beheimatet in Südamerika, war das erste Mal am vergangenen Donnerstag am Ufer des Baggersees entdeckt worden. Seitdem versucht die Stadt, das Reptil zu fangen. Ob die Würgeschlange ausbrach oder ausgesetzt wurde, ist bisher nicht bekannt.