Zuletzt hagelte es von Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache Kritik am AMS. Kurz kündigte eine Reform an. Heute präsentieren Strache und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein erste Informationen zur geplanten Ausbildungsoffensive der Regierung am Arbeitsmarkt.

Am Vormittag sollen die Pläne der Regierung in einer gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt werden.

Livestream ab 10.30 Uhr:

Zuletzt spitzte sich die AMS-Debatte ordentlich zu: AMS-Chef Herbert Buchinger will sogar seinen Rücktritt anbieten. "Wenn ich persönlich ein Hindernis bin, gehe ich gerne", sagte er am Dienstag in der "ZiB 2". Auch das beschlossene Förderbudget des AMS, das für 2018 um 50 Millionen Euro höher ausfällt, konnte die Gemüter nicht ganz besänftigen.

Gewerkschafter nicht zufrieden

Wolfgang Katzian, Vorsitzender der FSG (Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter), zeigte sich weiterhin unzufrieden: Der in den vergangenen Tagen aufgebaute Druck der Arbeitnehmervertreter habe sich gelohnt, dem AMS werden zusätzlich 50 Millionen Euro aus der Arbeitsmarktrücklage für das Förderbudget 2018 zur Verfügung gestellt, trotzdem zeige sich einmal mehr, wofür diese Regierung stehe. "Für Unternehmer und Reiche, die den Wahlkampf von ÖVP und FPÖ unterstützt haben, gibt es Zuckerln, für ArbeitnehmerInnen sind Belastungen geplant, für arbeitslose Menschen sogar Strafen", teilte Katzian am Dienstag in einer Aussendung mit. Die Beschäftigung steige, die Arbeitslosigkeit sinke, laut dem OECD-Arbeitsmarktexperten Prinz sei das AMS international eines der effektivsten und am besten geführten Arbeitsmarktservices, nur die Bundesregierung sehe Handlungsbedarf und wolle deswegen den Sparstift ansetzen.

Buchinger bezeichnete die Sitzung des AMS-Verwaltungsrats am Dienstag zumindest als "sehr konstruktiv". Auch die von AK und Wirtschaftskammer entsandten AMS-Verwaltungsräte zeigten sich mit der Sitzung zufrieden. Man habe das Förderbudget 2018 mitbeschlossen, weil es gegenüber den ursprünglichen Plänen keine Kürzungen bei der geförderten Lehr- und Fachkräfteausbildung gibt, so AK-Vertreter und AMS-Verwaltungsrat Gernot Mitter. Die Kritik am Auslaufen der "Aktion 20.000" und den starken Einsparungen beim Integrationsjahr bleibe aufrecht. WKÖ-Sozialexperte und AMS-Verwaltungsrat Martin Gleitsmann erinnerte daran, dass das AMS für 2018 ein höheres Budget habe als was 2017 ausgegeben wurde. Entlastend für das AMS würden die stark angesprungene Konjunktur und die sinkenden Arbeitslosen- und Flüchtlingszahlen wirken, sagte Gleitsmann.