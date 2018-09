Amazon plant 3.000 Geschäfte ohne Kassierer bis 2021 - Kreise

Der Online-Händler Amazon will laut einem Medienbericht Supermarktketten in den kommenden Jahren spürbare Konkurrenz an Ort und Stelle machen. Bis zum Jahr 2021 werde die Schaffung von 3.000 AmazonGo-Geschäften ohne Kassierer erwogen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen.

Eine Amazon-Sprecherin wollte den Bericht demnach nicht kommentieren. Die Aktien von Amazon reduzierten zuletzt in Reaktion auf die Veröffentlichung ihre Verluste etwas. Die Papiere der US-Supermarktketten Walmart und Target dagegen gaben leicht nach. Amazon hatte bereits 2016 nahe seines Hauptsitzes in Seattle sein erstes Geschäft ohne Kassenkräfte aufgemacht, in dem Lebensmittel verkauft werden.