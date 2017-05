Der Internetriese Amazon setzt sein Konzept der konventionellen Buchhandlungen fort und hat in New York sein erstes Geschäft eröffnet. Der Shop namens amazon books öffnete am Donnerstag unweit des Central Parks im Stadtteil Manhattan seine Türen. Der 370 Quadratmeter große Buchladen setzt auf den Geschmack seiner Online-Kunden und hat sein Bestseller-Angebot auch auf die New Yorker abgestimmt.

Amazon war 1995 als Online-Buchhändler gestartet, verkauft mittlerweile aber nahezu alles von Kleidung über Musik bis hin zu Lebensmitteln. Ab 2015 versuchte sich der Internetkonzern in den USA mit konventionellen Buchläden und eröffnete in Seattle, wo er auch seinen Sitz hat, das erste Geschäft. Mittlerweile gibt es mit New York Amazon-Buchhandlungen in sieben Städten.

Der Internetkonzern bietet in seinem Shop in New York 3000 Titel aus allen Bereichen an und hat nur Bücher im Sortiment, die von Online-Kunden mindestens vier von fünf Sternen in der Bewertung erhalten haben. Es gibt außerdem einen Bereich für Bücher, die nach Amazon-Angaben von den Lesern in höchstens drei Tagen verschlungen wurden, sowie eine Ecke mit Büchern, die besonders New Yorkern gefallen haben.

Amazon will bis zum Jahresende 13 weitere konventionelle Buchläden in den USA eröffnen, davon schon im Sommer einen zweiten in New York. In Europa gibt es bisher keine Amazon-Buchläden.