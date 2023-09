Amazon rüstet Alexa mit Chatbot-Technologie auf

Amazon will die Fähigkeiten der Sprachassistentin Alexa mit Hilfe von Chatbot-Technologie ausbauen. Damit soll es unter anderem einfacher werden, Technik im vernetzten Zuhause mit Hilfe von Sprache zu steuern. Die Technologie sei speziell für Alexa-Aufgaben wie Zugang zu Informationen, Smart-Home-Bedienung und Entertainment optimiert worden, sagte Amazons Gerätechef Dave Limp in einer Präsentation am Mittwoch.

Limp demonstrierte unter anderem, wie die neue Alexa nach einer Unterhaltung automatisch eine Nachricht an Freunde mit den besprochenen Informationen formulierte, die man nur noch zu verschicken brauchte. Auch verkürzten die neuen Sprachmodelle die Reaktionszeit in Unterhaltungen mit Alexa.

Die mit den neuen Sprachmodellen verbesserte Alexa soll - zunächst in den USA - auf allen in den vergangenen zehn Jahren erschienenen Modellen der Echo-Lautsprecher verfügbar sein.

Die Veröffentlichung des Chatbots ChatGPT vom Start-up OpenAI Ende vergangenen Jahres ließ Sprachassistenz-Vorreiter wie Alexa, Apples Siri oder Googles Assistant weniger sprachgewandt wirken. Amazon kontert nun mit einem Sprachmodell aus eigener Entwicklung, Google startete seinen Chatbot Bard.