Über zwei Jahre nach ihrem Freispruch in einem Mordprozess in Italien lässt die Amerikanerin Amanda Knox die Öffentlichkeit via Instagram an ihrem Privatleben teilhaben. Die 29-Jährige postete unter anderem ein Foto, das sie als Rotkäppchen zeigt, im Wald hinter ihr ein böser Wolf. Die Aufnahme stammt angeblich aus dem Schwarzwald.

Ein Beitrag geteilt von Amanda Knox (@amamaknox) am 11. Jun 2017 um 0:43 Uhr

Knox galt als Verdächtige im Mordfall Meredith Kercher in Perugia. Die Studentin war 2007 getötet worden. Knox verbrachte vier Jahre in Untersuchungshaft, ehe sie 2015 in letzter Instanz freigesprochen wurde und in die USA zurückkehrte. In Medien wurde die damalige Studentin als "Engel mit den Eisaugen" bezeichnet. Knox hat mittlerweile ein Buch über ihre Haftzeit in Italien geschrieben.