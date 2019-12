Die Awardshow Amadeus feiert 20. Jubiläum und Fans dürfen erstmals mitfeiern

Vor 20 Jahren wurden mit dem Amadeus Austrian Music Award erstmals Österreichs erfolgreichste und beste Künstler ausgezeichnet. Die feierliche Zeremonie mit der Elite der heimischen Musikstars und hochkarätigen Laudatoren ging im ORF-Zentrum am Küniglberg, im Museumsquartier, im Gasometer oder zuletzt im Volkstheater über die Bühne. Für Fans der ausgezeichneten Künstler, hieß es freilich vor dem roten Teppich: Stopp. Mitfeiern durften nur geladene Gäste. Der Rest konnte den Event im Fernsehen, zuletzt im ORF, mitverfolgen.

Das 20. Jubiläum am 23. April 2020 wird nun zur Ausnahme. Die Amadeus Awards 2020 übersiedeln in die Wiener Stadthalle, damit möglichst viele Fans dabei sein können. Als erste Live-Acts wurden bereits die amtierenden Pop-Größen Wanda, Bilderbuch und Pizzera & Jaus fixiert. Fest steht ebenso ein Auftritt von Austrolegende Willi Resetarits, auch als Ostbahn-Kurti bekannt. Durch den Abend wird Conchita Wurst führen. Weitere Auftritte werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Das Ziel ist es aktuelle Stars ebenso zu feiern, wie manche Glanzlichter der heimischen Musikgeschichte.

Wer zum Top-Event der österreichischen Musikszene möchte, kann sich jetzt schon Karten sichern: Tickets sind bei Ö-Ticket www.oeticket.com und über die Wiener Stadthalle www.stadthalle.com erhältlich. Bis 13.1.2019 gibt es dort preisreduzierte „Early Bird“-Tickets bereits ab 29 €.

Im ORF wird der Amadeus wie gewohnt ab 21.05 Uhr übertragen.

Termin: 23.4. 2020, Wien, Stadthalle