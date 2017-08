Auch für das kommende Wochenende wird auf den Hauptverkehrsrouten in Österreich wieder starker Reiseverkehr vorhergesagt. Vergangenes Wochenende hatte man beispielsweise sechs Stunden Fahrzeit für die rund 200 Kilometer lange Strecke von der Stadt Salzburg bis zum Karawankentunnel (A10 und A11) benötigt, schrieb der ÖAMTC am Mittwoch in einer Aussendung.

So ähnlich werde es auch am nächsten Wochenende weitergehen. Eine zweite Reisewelle erwartet der ÖAMTC aus Bayern und Baden-Württemberg Richtung Adria. Da für viele der Urlaub aber schon wieder zu Ende geht, werde der Verkehr aber auch bereits in Richtung Norden zunehmend stärker. Die Besucheranreise zum Moto GP in Brünn werde zusätzliches Verkehrsaufkommen auf der Brünner Straße (B7) verursachen.

In Österreich wird es wohl vor allem auf der Westautobahn (A1) bei einer Baustelle bei Pöchlarn sowie im Großraum Salzburg bis zur Grenze am Walserberg zu Staus kommen, ebenso auf der Ostautobahn (A4) beim Grenzübergang Nickelsdorf. Weitere Problempunkte werden Abschnitte auf der Innkreisautobahn (A8), auf der Pyhrnautobahn (A9) sein. Die gesamte Tauernautobahn (A10) sowie die in Salzburg die parallel führende B159 (Salzachtalbundesstraße zwischen Anif und Bischofshofen) dürften überlastet sein. Hinzu kommen noch die Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel, die A12 (Inntalautobahn) in Tirol inklusive der Grenze in Kufstein. Wartezeiten dürfte es am Wochenende schließlich auch auf der Brennerautobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg, auf der S16 (Arlbergschnellstraße) vor dem gesperrten Tunnel bei St. Anton und auf der Fernpassstraße (B179) geben.

In den Nachbarländern werden Probleme auf der Autobahn zwischen Salzburg und München und auf der deutschen Autobahn A3 zwischen Passau und Regensburg erwartet. In Slowenien ist mit Wartezeiten an den Grenzübergängen zu Kroatien zu rechnen, ebenso abschnittsweise auf der Autobahn zwischen Laibch und Marburg sowie zwischen Laibach und dem Karawankentunnel.

(S E R V I C E: https://www.oeamtc.at/verkehrsservice)