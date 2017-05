Fußball-Bundesligist SCR Altach hat sich am Freitag von Trainer Martin Scherb getrennt. Zwei Tage vor dem letzten Saisonspiel in Salzburg zog der Tabellenvierte nach anhaltender Erfolglosigkeit im Frühjahr die Reißleine und beurlaubte Scherb mit unmittelbarer Wirkung. Das Heim-0:2 gegen Ried am Donnerstag hatte die Hoffnungen des einstigen Tabellenführers auf Platz drei endgültig platzen lassen.

In der letzten Saisonpartie wird Co-Trainer Werner Grabherr die Mannschaft coachen. Platz vier ist Altach aber nicht mehr zu nehmen, und würde im Falle eines Salzburger Erfolgs im Cupfinale gegen Rapid (1. Juni) für einen internationalen Startplatz reichen.