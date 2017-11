Ein in eine Art Polizeiuniform gekleideter Räuber hat Mittwochfrüh versucht, eine Bank im südsteirischen Leibnitz zu auszurauben. Der Unbekannte hatte erst an die Hinter- und dann an die Vordertür geklopft und Einlass verlangt, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Eine Angestellte reagierte richtig, öffnete nicht und alarmierte die echte Polizei. Der Mann konnte entkommen.

Die 52-jährige Bankbedienstete war gegen 6.35 Uhr zu ihrem Arbeitsplatz gekommen, hatte die Filiale durch die Hintertür betreten und dann wieder abgesperrt. Plötzlich näherte sich ein wie ein Polizist wirkender Mann, klopfte an und forderte mit ausländischem Akzent: "Polizei, aufmachen!" Die Angestellte weigerte sich, die Tür zu öffnen, worauf der Unbekannte zur Vordertür ging und auch dort anklopfte. Als die Angestellte auch da nicht öffnete, entfernte sich der Mann.

Laut Personenbeschreibung ist der Unbekannte zwischen 45 bis 50 Jahre alt, zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß und schlank. Er trug eine Schirmkappe mit der Aufschrift "Polizei", Bluejeans und eine gelbe Warnweste. Möglicherweise war er in Begleitung einer zweiten Person, von der es allerdings keine nähere Beschreibung gibt.