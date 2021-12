Alpines Luxusfeeling für die eigenen vier Wände

Im Vergleich zum Gebirgsmassiv der Auvergne, den dichten Wäldern in Méribel und der malerisch hügeligen Landschaft von Rougemont wirken die luxuriösen Chalets inmitten dieser beeindruckenden Naturschauplätze beinahe winzig. Dabei bieten viele der edlen Bergvillen ihren Besitzern Annehmlichkeiten auf mehreren Stockwerken - Wellnessoasen, Entertainmenträume und Gästezimmer inklusive.

Bildband als Inspiration

Callwey hat sich auf die Suche nach den schönsten Refugien der alpinen Bergwelt gemacht und diese im neu erschienenen Bildband "Charmante Chalets. Rückzugsorte in den Alpen"* versammelt. Von Gstaad über Kitzbühel bis Les Trois Vallées, von rustikal über klassisch bis elegant, hier finden Freunde des alpinen Charmes zahlreiche Inspirationen und Ideen für ihre eigenen vier Wände. Designexperten wie die Londoner Gestalterin Nicky Dobree, der niederländische Innenarchitekt Robbert Jan Admiraal und Innenausstatterin Valérie Chomarat geben Einblicke in ihre Arbeit und ihre Designphilosophien.

Wohnzimmer

© PHILIPVILE Nicky Dobree Interiosr Design

Der Mittelpunkt eines jeden Hauses ist das Wohnzimmer. Naturmaterialien wie Holz und Schiefer lassen Chaletfeeling aufkommen und wirken beruhigend. Die Londoner Gestalterin Nicky Dobree stattete das hübsche Chalet Le Grenier im französischen Méribel aus und weiß: "Private Räume beeinflussen unsere Gefühle." Das fünfstöckige Ferienchalet stellt für ihren Auftraggeber einen entspannenden Gegenpol zu seinem Großstadtapartment dar.

Küche

© Element Studio

Mit viel Offenheit, Licht und Sitzgelegenheiten werden Küchen zu wahren Orten der Begegnung. Beim Gestalten des Chalets D in Hinterthal am Fuße des Hochkönigs erhielt Innenarchitekt Robbert Jan Admiraal eine klare Anweisung: "Es war ein ausdrücklicher Wunsch des Eigentümers, im Haus das Gefühl zu haben, man sei direkt im Schnee." Durch elegante Glasfassaden ist dies gelungen. Praktischer Eyecatcher in der Küche: der fünf Meter hohe Weinkühlschrank.

Wellness

© PHILIP VILE Nicky Dobree Interior Design

Zeitloser alpiner Stil und das Konzept der Gastfreundschaft sind die Markenzeichen der Gestalterin Nicky Dobree. Im Wellnessbereich des Chalet Montblanc in Les Houches spiegeln sich Farbe und Beschaffenheit des Gebirgsmassivs in den Fliesen wider, die Holzelemente aus Eiche repräsentieren die Ruhe des Waldes. "Holz ist eines meiner Lieblingsmaterialien. Es erinnert uns daran, dass wir alle ein Teil der Natur sind", so die Designexpertin.

Schlafzimmer

© PHILIP VILE Nicky Dobree Interiosr Design

In den Schlafzimmern des Chalets Montblanc wird Gemütlichkeit gelebt. Kuschelige Polster, Woll- und Kaschmirdecken sind nicht nur praktisch, sondern auch optisch ein Hingucker. Duftkerzen und Diffuser sorgen für eine gemütliche Atmosphäre und holen den Duft des Waldes ins Haus.

