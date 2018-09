Ein leichtes Mädchen

Nein, kein Affront gegen das Sportwagen-Nationalheiligtum der Franzosen. Auch in Neuauflage ist es noch immer "die" Alpine und wiegt nur 1.107 Kilo.

Wenn ein Auto, selbst eines der Spezies Sportwagen, schon lange vor Marktstart über den grünen Klee gelobt, gehätschelt, ja gehuldigt wird, ist Obacht geboten. Besonders dann, wenn es als Wiederauferstehung einer Sportwagenlegende verstanden werden möchte. Und die neue Alpine A 110 ist exakt so ein Fall. Schon ihr Design -die Alpine genießt den Sonderstatus, weiblicher Natur zu sein -ist ausgezeichnet geeignet, Nostalgiker wieder zu versöhnen. Die flache Schnauze, die vier Scheinwerfer in Knopfaugen-Optik und die wie ein Katzenbuckel gewölbte Heckscheibe zitieren gekonnt das Original, das 1973 die allererste Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen hat.

Was danach kam, war weniger schön: Renault übernahm die WM-Queen, versuchte, mit den Modellen A 310 und A 610 geeignete Nachfolger im Markt zu platzieren, was aber eindeutig scheiterte. 1995 wurde die Produktion der Alpine schließlich eingestellt.

© Renault Communications

Die neue A 110 - ohne Übermutter Renault im Namen und wieder im nordfranzösischen Dieppe gefertigt - geht es leichtfüßig an. Gerade einmal einen Hauch über 1.100 Kilo wiegt die knapp 4,18 Meter lange Alpine inklusive aller Ingredienzien wie da Klimaanlage und Multimedia System an Bord sind. So wenig bringen sonst nur Sportboliden in gestrippter Form auf die Wage. Das Modellgewicht der Alpine ist aber der Alukarosserie geschuldet.

Genug der lobenden Worte: Ob Mademoiselle Alpine auch im Straßenverkehr zu überzeugen weiß, kann nur ein Test klären. Also reingeschlüpft in den gewichtssparenden Sabelt-Sitz und schon einmal kurz geärgert: Man sitzt zwar ausgezeichnet, nur die zu flache Lehne lässt sich nicht verstellen. Endlich den Startknopf gedrückt, und schon beginnt der 1,8 Liter große Vierzylinder zu brabbeln - gottlob nicht so ordinär wie bei Italienern. Wie stark ist die Alpine? Nur 252 PS, das scheint sehr verhalten, bei Porsche würden sie einen mit dieser Kennzahl auslachen. Doch schon beim ersten Tritt auf das Gaspedal zeigt sich, dass das Verhältnis Gewicht zu Leistung passt. Die Alpine legt beherzt los und nimmt gleich die erste Biegung mit der Nonchalance einer Weltmeister-Nachfahrin.

© Renault Communications

Das Fahrerlebnis lässt sich freilich weiter steigern: In Position "Sport" lässt der Turbomotor die Alpine fliegen, das Siebengang-DSG wechselt die Schaltstufen blitzschnell, und das ESP lässt dem Heck ziemliche Freiheiten. Dezentes Gegenlenken schützt dann vor unnötig hohem Adrenalinausstoß.

So gut wie keine Ablagen und nur zwei Mini-Kofferräume -die Alpine ist auch in dieser Disziplin ein Sportwagen bester Manier.

Daten

Alpine A 110

Preis: € ab 58.700,-

Motor: 4 Zylinder, Turbobenziner, 1.798 ccm

Leistung: 252 PS (185 kW)

Spitze: 250 km/h

0-100: 4,5 Sek.

Verbrauch : 7,1 l/100 km

Emission: 165 g CO2/km

Fazit: Ein Sportwagen, wie er sein soll: klein, schnell, puristisch und mit hohem Auffälligkeitswert. Nur für gelenkige Piloten.