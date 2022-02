Alpin-Teambewerb wegen Windes abgesagt

Der Teambewerb der alpinen Skirennläufer bei den Olympischen Spielen in China ist am Samstag wegen heftiger Windböen abgesagt worden. Zunächst war der Start in Yanqing um eine und dann eine weitere Stunde verschoben worden, die Wetterprognose zeigte aber keine Besserung der Verhältnisse noch am Samstag. Sonntag ist Reservetag, über das weitere Vorgehen wird jetzt aber erst entschieden. Österreich wünscht sich ein Rennen am Schlusstag der Spiele.

"Es ist zu böig, es biegt dir die Stangen in der Fahrtrichtung entgegen, da wird es schwierig und gefährlich", sagte Christian Mitter, der als Teamchef der österreichischen Mannschaft um Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Katharina Huber, Johannes Strolz, Stefan Brennsteiner und Michael Matt fungiert.

"Wir haben am Montag unseren Flug, für uns wäre Sonntag kein großes Problem, andere Mannschaften hätten ihn morgen schon. Aber das haben wir im Weltcup auch oft. Wegen einer logistischen Sache ein Olympiarennen absagen, dafür hätte ich kein Verständnis", erklärte Mitter. Das Wetter soll ähnlich werden, aber das heiße hier nicht viel, ergänzte er, die Wetterberichte seien mit Vorsicht zu genießen. "Wir müssen das auf alle Fälle probieren, wenn es irgendwie geht."