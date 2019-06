Jenny Elvers spricht über ihre Alkoholsucht und die enge Bindung an ihren Sohn Paul. Der 18-Jährige strebt wie seine berühmte Mama eine Karriere im Showbiz an.

Nach einem sturzbetrunkenen Auftritt in der NDR-Talkshow "DAS!" im Jahr 2012 begab sich Jenny Elvers in den Entzug. "Es war meine Erlösung", schreibt Jenny Elvers in ihrem Buch "Wackeljahre". Immer an ihrer Seite in dieser schweren Zeit war ihr Sohn Paul, 18, aus der Beziehung mit Alexander Jolig, 56.

» Paul hat mir mein Leben gerettet «

© imago images / Future Image

In einem gemeinsamen Interview sprach nun das Mutter-Sohn-Gespann über Jennys Krankheit. "Ich stand damals vor den Trümmern meiner Ehe, meiner Existenz, hatte null Perspektive. Bis auf meinen Sohn", erinnerte sich Jenny gegenüber "Bild". "Paul war mein Grund, mein Ziel, da rauszukommen. Es gab eine Zeit in unserem Leben, da haben sich unsere Rollen verschoben. Da war er mein Beschützer. Ich habe ihm das Leben geschenkt, er hat mir mein Leben gerettet."

Denn besonders erschreckend ist für sie aus heutiger Sicht "die Tatsache, dass man sich in bester Gesellschaft, mit Job, fester Beziehung und einem großen Freundeskreis zu Tode trinken kann, ohne das irgendjemand eingreift." Doch Paul gab i ihr Halt und war die einzige Persektive in dieser scheren Krise.

» Ich war ein funktionierender Alkoholiker «

© imago images / Future Image

"Ich war ein funktionierender Alkoholiker", meint sie heute. Und das mehrere Jahre lang. Dass ihre Sucht schließlich unfreiwillig an die Öffentlichkeit kam, rettete ihr das Leben.

Die Erinnerungen von Sohn Paul

Das bestätigt auch Sohn Paul. Er erinnerte sich daran, dass seine Mutter damals habe trinken müssen, um ihren Körper unter Kontrolle halten zu können. Ohne Alkohol hätte sie noch nicht einmal sein Schulbrot schmieren können. Der 18-Jährige wohnt noch bei seiner Mutter in Lüneburg. Sowohl zu seinem leiblichen als auch zu seinem Ziehvater hat er ein gutes Verhältnis, so der Teenager.

© imago images / Future Image

Er darf auch Alkohol trinken, allerdings sagte Jenny in dem Interview, ihn noch nie betrunken erlebt zu haben. "Es liegt nicht an Mama, sondern an meinem Freundeskreis – Sportler und auch Moslems", so Paul. Wenn er nächstes Jahr mit der Schule fertig ist, will er vor oder hinter der Kamera Karriere machen.