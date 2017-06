Insgesamt fünf Fahrzeuge wurden in der Nacht auf Samstag im obersteirischen Bruck an der Mur in der dortigen Polizeikaserne beschädigt. Verdächtigt wird ein 20-Jähriger Steirer. Ein Beamter bemerkte den Vorfall und nahm den stark alkoholisierten Mann an Ort und Stelle fest, wie die Polizei mitteilte. Er soll Außenspiegel abgerissen, den Lack zerkratzt und gegen die Karosserie getreten haben.

Um in den Hinterhof der Polizeikaserne zu kommen, musste der Mann eine etwa zwei bis drei Meter hohe Mauer überwinden. Alles in allem wurden zwei Dienstfahrzeuge der Polizei sowie drei Privat-Fahrzeuge von diensthabenden Polizeibeamten beschädigt. Der Schaden belaufe sich auf mehrere Tausend Euro, hieß es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Warum der Mann gegen die Fahrzeuge vorging, ist noch unbekannt. Der Verdächtige konnte aufgrund der Alkoholisierung noch nicht einvernommen werden.