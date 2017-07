Alkohol am Steuer hat Sonntagabend im Bezirk Amstetten zu einem Verkehrsunfall geführt, der zwei Schwerverletzte forderte. Nach Polizeiangaben war ein 23-Jähriger, bei dem 2,74 Promille gemessen wurden, mit seinem Pkw im Ortsgebiet von Ferschnitz auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem mit vier Personen besetzten Auto eines 79-Jährigen zusammengestoßen.

Während die beiden Lenker und der Mitfahrer (75) des Pensionisten mit leichten Blessuren davon kamen, wurden zwei 74-jährige Frauen im Fond schwer verletzt. Sie wurden per Notarzthubschrauber bzw. -wagen in die Krankenhäuser St. Pölten und Amstetten gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.