Alitalia-Schicksal - Lufthansa will bei Italienern 4.000 Jobs abbauen

Die deutsche Lufthansa, Konzernmutter der Austrian Airlines (AUA), stellt in Italien den Abbau von 4.000 Jobs bei der Alitalia als Bedingung für die Übernahme der italienischen Airline. Dies beträfe damit die Hälfte aller Arbeitsplätze, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" (Donnerstagsausgabe).

Die Lufthansa habe ihr bisheriges Angebot verbessert. Es gebe hier "konkrete Schritte nach vorne, was Routen und Personal betrifft", erklärte das Ministerium in Rom, ließ aber offen, um wen es sich handelt. Zuletzt hatte die Lufthansa noch die Streichung von 6.000 Stellen gefordert, 3.000 davon im Handling.

Der seit rund einem Jahr laufende Verkaufsprozess wird sich noch länger hinziehen. Die italienische Regierung will sich weitere sechs Monate für den Verkauf der Airline nehmen. Nach der Wahl im März laufen noch die Verhandlungen über eine neue Regierungskoalition.

Neben Lufthansa sind auch Easyjet (im Bündnis mit dem BAWAG-Großaktionär Cerberus) sowie die ungarische Wizz Air im Rennen um die Alitalia. Air France-KLM dementierte in einer Presseaussendung am Mittwoch Medienberichte, denen zufolge sie mit Easyjet um Alitalia werbe. Am Dienstagabend war die Frist für die Einreichung der Angebote für Alitalia abgelaufen.

Alitalia steckt seit Jahren in der Krise und hatte im Frühjahr 2017 Insolvenz angemeldet. Derzeit fliegt sie mit einem Überbrückungskredit der italienischen Regierung.