Man sieht es ihm zwar nicht an, aber der Schauspieler und Moderator Alfons Haider feiert am 24. November seinen 60. Geburtstag. "Ich hatte zu meinem Vierziger keine Krise, zu meinem Fünfziger nicht - und es tut mir leid, aber zu meinem Sechziger auch nicht", sagte Haider gegenüber der APA. In Zukunft will er weiterhin "Unterhaltung mit Haltung" machen.

Mit 60 Jahren befindet sich Haider in einer komfortablen Position: "Am Anfang muss man sich seinen Platz erkämpfen, dann muss man ihn halten, aber jetzt genieße ich meine Arbeit wirklich zum ersten Mal", sagte der Moderator. In seinem "letzten Lebensdrittel" will Haider wieder zurück zu seinen Wurzeln - der Schauspielerei. "Ich möchte wieder in großen Serien und Filmen mitspielen", meinte der Entertainer. Erste Projekte dazu seien auch schon im Entstehen. Aber auch seiner Paraderolle als Moderator des Wiener Opernballes im ORF will der Entertainer treu bleiben.

Bei seiner Arbeit will Haider weiterhin "Haltung" für eine tolerante Gesellschaft zeigen. "Auch wenn mir das viele Feinde eingebracht hat und mein Privatleben teilweise wahnsinnig ruiniert hat", sagte Haider.

Geburtstagsfeier mit ausgewählten Freunden

Seinen Geburtstag wird Haider dezent mit 60 ausgewählten Freunden verbringen, die ihn über viele Jahre hinweg begleitet haben. "Die allermeisten kenne ich mehr als zehn Jahre lang", sagte der Schauspieler. "Meinen Fünfziger habe ich mit 400 Gästen gefeiert, da kann mich nicht wirklich unterhalten, aber mit 60 - das geht", meinte Haider.

» Ich habe nie geraucht, ich trinke für jedes Glas Alkohol zwei Gläser Wasser und ich gehe drei Mal in der Woche ins Fitnesscenter «

Bei Alfons Haider drängt sich natürlich eine Frage auf: Wie kann man mit 60 Jahren noch derartig frisch aussehen? "Ich habe nie geraucht, ich trinke für jedes Glas Alkohol zwei Gläser Wasser und ich gehe drei Mal in der Woche ins Fitnesscenter", verriet der Entertainer. Und er hat wirklich kein Bildnis wie Dorian Gray zuhause? "Doch, im fünften Stock, da darf niemand hin", schmunzelnde Haider. Immerhin hat er mit dem Stück von Oscar Wilde rund um einen jungen Mann, der Dank eines magischen Porträts nicht altert, auf der Bühne Erfolge gefeiert.