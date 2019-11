Gestern wurde erneut ein rechtsextremer Einzelfall aus den Reihen der FPÖ bekannt. Ein Ortschef zeigte in einem Video den „Hitlergruß“. Empört darüber zeigte sich auch TV-Star Alfons Haider.

Ein 24-jähriger Ortschef der FPÖ zeigte in einem Video den „Hitlergruß“. Mit den Worten „Sag etwas“ wird er von dem Mann hinter der Kamera aufgefordert, sich zu äußern. Was dem Funktionär dann allerdings spontan einfällt, sorgt wieder einmal für Verblüffung. Er streckt den berühmten Arm nach oben und ruft: „Hitla!“ Woraufhin der Kameramann meint: „Ja, genau, so passt das. Unser Chef.“ Das Video gelangte an die Öffentlichkeit, der Mann wurde umgehend aus der Partei ausgeschlossen. „Kein Platz bei uns dafür“, „Damit wollen wir auch nichts zu tun haben“, so die Niederösterreichische Landes-FPÖ.

"Wähler will die braunen Ausrutscher nicht"

Empört zeigen sich nicht nur die politischen Gegner, sondern auch Alfons Haider. Der TV-Moderator äußerte sich via Facebook zu dem Vorfall. „Wieder ein Einzelfall ??? Ja verdammt nochmal, schaut ihr euch eure Jungpolitiker vorher nicht an, werden die nicht eingeschult (sicher auf eure Art)?“ regt sich Haider in dem Posting auf. „Euer Wähler den ihr als kleinen Mann der Straße verkauft, will die ganzen braunen Ausrutscher nicht wirklich – aber offenbar, so zeigen es viele Einzelfälle, sehr viele eurer Mandatare“, geht der Moderator in den Angriff über um zu schließen mit den Worten: „…solche Ereignisse lassen immer mehr Menschen in diesem Land sehen, was wir nicht brauchen…“