Alex Kristan erhält Österreichischen Kabarettpreis 2023

Der Österreichische Kabarettpreis 2023 geht an Alex Kristan. Der vor allem für seine Stimmimitationen bekannte Komiker überzeugte die Jury in seinem aktuellen Programm "50 Shades of Schmäh" mit "souveräner Bühnenpräsenz" und "präzisen Beobachtungen des Alltags", wurde am Montag mitgeteilt. Den Programmpreis heimst Christian Dolezal ein, der Förderpreis geht an Maria Muhar. Über einen Sonderpreis darf sich das Satireportal "Die Tagespresse" freuen.

Seit 20 Jahren gehört der Niederösterreicher Kristan zur heimischen Humorszene, wobei sein Aufstieg mit Imitationen österreichischer Sportgrößen - von Niki Lauda bis Toni Polster - begann. "Seitdem ist kein Prominenter vor den messerscharfen, aber niemals bösartigen Interpretationen des 51-Jährigen sicher", heißt es in der Jurybegründung. Dass seine thematische Bandbreite aber weit größer ist, beweise sein derzeitiges Programm, bei dem die Promiparodien "zu den Kirschen am komödiantischen Kuchen" werden.

In der Kategorie "Programmpreis" konnte sich wiederum Dolezal durchsetzen. Mit seinen "Herzensschlampereien" lieferte der Schauspieler und Musiker sein Kabarettdebüt ab, wobei ihm "ein fesselndes Kleinkunststück" gelungen sei. "Storno" lautet wiederum der Titel jener Arbeit, die Muhar den diesjährigen Förderpreis einbrachte: Auch für die gelernte Köchin ist es ihre erste Bühnenarbeit, in der sie sich auf unterhaltsame, aber durchaus nachdenklich machende Weise mit Demütigungen, Diskriminierungen und Autoritätsprobleme auseinandersetzt.

Bereits zum zweiten Mal nach 2015 sicherte sich die von Fritz Jergitsch gegründete "Tagespresse" den Sonderpreis: Mit seinen Fake-Meldungen entlarve das Portal Politik- wie Medienbranche gleichermaßen. Einen neuen Namen hat unterdessen der Publikumspreis bekommen, der nun als Fernsehpreis firmiert und über den bis zum 23. Oktober online abgestimmt werden kann. Nominiert sind heuer "Die Tafelrunde" (ORF III), "Gute Nacht Österreich" (ORF 1), "Pratersterne" (ORF 1), "USAida" (Joyn), "Was gibt es Neues?" (ORF 1), "Weber und Breitfuß" (ORF 1) sowie "Wir sind Kaiser" (ORF 1).

Erstmals gibt es heuer einen Onlinepreis, mit dem Contentcreator aus dem Bereich Comedy/Satire/Kabarett aus dem gesamten deutschsprachigen Raum gesucht werden. Bis 10. Oktober kann hierfür noch eingereicht werden, im Anschluss wird ebenfalls mittels Onlinevoting abgestimmt. Die Preisverleihung im Globe Wien am 21. November wird von Clemens Maria Schreiner moderiert und am 22. Dezember um 23 Uhr auf ORF 1 ausgestrahlt.

(S E R V I C E - )