ÖFB-Star David Alaba wird für Bayern München im deutschen Fußball-Cup gegen den Drittligisten Chemnitz am Samstag wohl als Einwechselspieler zum Einsatz kommen. Das gelte auch für den Niederländer Arjen Robben, kündigte Bayern-Trainer Carlo Angelotti am Freitag an.

"Sie starten nicht, aber in der zweiten Halbzeit können sie spielen", sagte Ancelotti vor der Erstrundenpartie des Meisters. Alaba hatte zuletzt im Supercup ausgesetzt, nachdem er Anfang der Vorwoche einen Schlag abbekommen hatte.