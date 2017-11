Aktivisten: Mehr als 340.000 Tote seit Beginn des Syrien-Kriegs

Kurz vor Beginn der Genfer Syrien-Friedensgespräche unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen haben syrische Aktivisten am Freitag neue Zahlen zu den Opfern des seit mehr als sechseinhalb Jahren andauernden Konflikts veröffentlicht. Nach Angaben der in London ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden seit Beginn des Bürgerkriegs im März 2011 mehr als 340.000 Menschen auf syrischem Gebiet getötet, unter ihnen über 100.000 Zivilisten.

Zu den zivilen Opfern zählten 19.000 Kinder und 12.000 Frauen, berichtete die Beobachtungsstelle weiter. Über 119.000 Tote zählte sie auf der Seite der Truppen, die Machthaber Bashar al-Assad unterstützen, darunter neben syrischen Soldaten auch Mitglieder der libanesischen Hisbollah-Miliz. Auf der gegnerischen Seite wurden 59.000 Kämpfer der unterschiedlichen Rebellengruppierungen sowie der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), einer von Washington unterstützten arabisch-kurdischen Allianz, getötet.

Bei den verschiedenen Gruppierungen der Jihadisten wie etwa dem Islamischen Staat (IS) gab es laut Beobachtungsstelle mehr als 62.000 Tote, darunter allein 4000 seit Juli. Die Offensiven der vergangenen Monate gegen den IS hätten dafür gesorgt, dass die Zahl der getöteten Zivilisten trotz der Einrichtung von sogenannten Deeskalationszonen konstant hoch geblieben sei, erklärte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman. Diese bezieht sich bei ihren Angaben auf ein ganzes Netz von Aktivisten in Syrien.

Auslöser des Bürgerkriegs war die gewaltsame Niederschlagung friedlicher Proteste gegen Assad Mitte März 2011. Über die Jahre wurde der Konflikt jedoch durch die zunehmende Beteiligung ausländischer Mächte und jihadistischer Gruppen immer komplexer. Die nächsten Syrien-Friedensgespräche finden am kommenden Dienstag in Genf statt. In den sieben Runden davor waren bisher kaum Fortschritte erzielt worden.