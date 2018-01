Der freiheitliche Akademikerball am Freitag wird wieder begleitet von einem weiträumigen Platzverbot, Einschränkung der öffentlichen Verkehrsmittel und Demonstrationen. Heuer werden rund 2.500 Ballgäste erwartet, darunter auch Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache.

Bei der Polizei waren bis Donnerstag drei Märsche und zwei Standkundgebungen angemeldet. Das Platzverbot rund um die Hofburg tritt um 17.00 Uhr in Kraft. Ab 16.00 Uhr kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt.

Der erste Demanstrationsmarsch soll am Wallensteinplatz in Brigittenau (ab ca. 16.00 Uhr) starten und mit dem zweiten, der bei der Universität beginnt, eben dort zusammengeführt werden. Vor der Uni wollen sich Teilnehmer bereits ab 15.00 Uhr einfinden. Die Schlusskundgebung soll im Girardipark Ecke Operngasse stattfinden. Von dort wurde noch ein dritter Demozug bei der Polizei gemeldet. Dieser soll ab 19.00 Uhr über den Getreidemarkt, die Museumsstraße und den Ring hinter das Burgtheater führen, wo eine der zwei Standkundgebungen geplant ist. Eine zweite wird am Maria-Theresien-Platz abgehalten, dabei sind auch Projektionen geplant. Am Vorabend des Holocaust-Gedenktages wollen die Veranstalter damit auf die Opfer des Nationalsozialismus erinnern.

Strache: Kein Platz für Antisemiten

Für Antisemiten gebe es weder in der FPÖ noch am Akademikerball einen Platz, sagte Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache in einer Aussendung am Tag des Balls. "Die Verantwortung und das Gedenken an die Opfer des Holocaust sind uns Verpflichtung und Verantwortung in der Gegenwart und für kommende Generationen. Wer das anders sieht, soll aufstehen und gehen. Er ist bei uns nicht erwünscht", sagte Strache. Der Vizekanzler werde "dies im Rahmen seiner heutigen Eröffnungsrede am Akademikerball thematisieren und gerade im Vorfeld des morgigen Holocaust-Gedenktags klare und deutliche Worte finden", kündigte die FPÖ im Vorfeld an.



Live-Ticker: