AK ortet Mängel in Betrieben mit krebserzeugenden Arbeitsstoffen

Die Arbeiterkammer (AK) Österreich ortet Mängel in Betrieben, in denen mit krebserregenden Stoffen gearbeitet wird. Eine Überprüfung der Arbeitsinspektion 2017 bei 300 Unternehmen in Österreich ergab, dass ein Drittel keine Expositionsermittlung durchführe und in einem Fünftel der Firmen eine Grenzwertüberschreitung festgestellt wurde.

33 Prozent der Betriebe können also nicht sagen, welche und wie viele Arbeiter mit welcher Intensität den krebserregenden Substanzen ausgesetzt sind, kritisierte Präsident Johann Kalliauer in einer Aussendung am Dienstag anhand der für ihn "brandneuen Zahlen". Ein Fünftel jener Unternehmen, die Messungen machten, nahm bewusst oder unbewusst eine Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter über den Grenzwert hinaus in Kauf, echauffierte er sich. Darüber hinaus haben 17 Prozent der Betriebe keine ausreichende Absaugung und 38 Prozent kein Verzeichnis gefährlicher Arbeitsstoffe.

In Österreich sterben jährlich 1.800 Menschen an Krebs, der von Arbeitsstoffen ausgelöst wird, hieß es. Wenn es mehr Bewusstsein bei den Unternehmen gäbe, ließen sich viele Erkrankungen und Todesfälle verhindern, ist sich Kalliauer sicher. Er fordert, dass die Firmen ordentliche Erhebungen machen und darauf aufbauend wirksame Maßnahmen durchführen - etwa gefährliche Stoffe durch ungefährliche zu ersetzen. Außerdem sollten die Arbeitsinspektorate gestärkt und die derzeit - im Vergleich zu den gesundheitlichen Folgen - harmlosen Geldstrafen verschärft sowie die rechtlichen Standards gehoben werden.