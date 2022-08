Ajax bestätigte: Stürmer Antony für 95 Mio. zu United

Der brasilianische Fußball-Teamstürmer Antony wechselt nun doch zu Manchester United. Die "Red Devils" überweisen zumindest 95 Millionen Euro an Ajax Amsterdam. Durch Bonifikationen könnte der Deal noch mehr als 100 Mio. Euro schwer werden. Antony ist der bisher teuerste Transfer in diesem Sommer. Die Übertrittszeit in Europas Topligen endet am Donnerstag, 1. September.

In Manchester trifft der 22-Jährige, der in Amsterdam mit 28 Toren und 28 Vorlagen in 82 Spielen begeisterte, auf seinen ehemaligen Trainer Erik ten Hag. Uniteds Einkaufsprogramm dürfte damit fast beendet sein. Nach Casemiro, Lisandro Martinez, Christian Eriksen und Tyrrell Malacia wird noch der leihweise Wechsel von Goalie Martin Duvravka von Newcastle erwartet.

Chelsea verlieh indes Callum Hudson-Odoi an den deutschen Bundesligisten Leverkusen. Der talentierte Flügelspieler wechselt offenbar ohne Kaufoption nach Deutschland, ein Aufeinandertreffen mit Salzburg in der Champions League fällt damit aus.

Edinson Cavani verlässt die "Insel" ebenfalls, nämlich Richtung Spanien. Der Stürmer-Altstar aus Uruguay (35), zuletzt in Diensten von Manchester United, unterschrieb ablösefrei beim FC Valencia.