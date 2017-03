Steigende Mietpreise, Wohnungsmangel & leere Hotels

Wem eine Übernachtung im Hotel zu Mainstream und zu touristisch ist, dem bietet Airbnb eine Plattform, auf der private Wohnungen und Zimmer untervermietet werden. Diese sorgt für mehr Tourismus durch höhere Nächtigungszahlen, macht Metropolen für Urlauber erschwinglicher und Reisende bekommen das Gefühl, näher an den Einheimischen dran zu sein. Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass die amerikanische Wohnungsvermietungsplattform vor allem für Einheimische aber auch für den Staat nicht ganz unproblematisch ist.

Wohnungsknappheit wegen Privatzimmervermietung

In vielen europäischen Metropolen sorgt Wohnungsknappheit indes für graue Haare. Viele Eigentümer lassen ihre Immobilie lieber leer stehen oder vermieten sie tageweise weiter, anstatt einen Dauermietvertrag für Einheimische aufzusetzen – in Wien sind es knappe 8.000 Wohnungen, welche über die Plattform vermietet werden.

Kein Wunder, schließlich gehen Experten davon aus, dass Investoren auf diese Weise viermal so viel verdienen. Steigende Wohnungspreise in den großen europäischen Städten sind durch das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage an der Tagesordnung und machen den Einheimischen das Leben schwer.

Private zahlen (oft) keine Abgaben

Ein weiteres Problem mit Airbnb ist, dass Privatvermietern manch teure Auflagen erspart bleiben, welche Hotels erfüllen müssen. Zum Beispiel fallen für Private die Brandschutzauflagen weg und auch Hygieneregeln wie in Hotels gibt es nicht. Somit können Privatwohnungen nicht nur günstiger vermietet werden, manche Vermieter „vergessen“ auch, Steuern abzuführen sowie die ortsübliche Kurtaxe zu entrichten.

Hier entsteht auch den ortsansässigen Hotels ein Nachteil: Die Betten bleiben leer. Kumuliert zählt Airbnb zwischen 2008 und November 2016 940.000 Gästeankünfte in Österreich, womit Airbnb einen Marktanteil von einem Prozent hält, Tendenz steigend.

Untervermietung ist nicht immer erlaubt

Was vielerorts, beziehungsweise von einigen Vermietern nicht bedacht wird, ist das Problem der Unterscheidung zwischen einer Privatzimmervermietung und der Vermietung ganzer Wohnungen. Viele Mietverträge untersagen nämlich die Untervermietung ausdrücklich.

Oft ist zudem die Zustimmung der Hausgemeinschaft nötig, wenn eine Wohnung für touristische Zwecke untervermietet werden soll. Zudem dürfen günstige Gemeindewohnungen nicht untervermietet werden – ein Fakt, welcher in der Praxis ebenfalls häufig ignoriert wird.

Pferdefuß Datenschutz

Aus Datenschutzgründen muss und darf Airbnb bisher keine Daten über die Vermieter herausgeben. Insofern gestaltet sich die Kontrolle der Plattform als schwierig für die Finanz. Vor allem stellt sich die Frage: Wie soll Kontrolle funktionieren?

Schließlich können die Behörden schlecht an allen Türen klingeln, um zu sehen, ob sich Touristen darin aufhalten. Hier muss ein geeigneter Gesetzesentwurf entwickelt werden, welcher die Vermietung über Airbnb transparenter macht.

Ruf nach Chancengleichheit

Eine Gesetzesnovelle soll bereits anstehen, das Nächtigungsabgabegesetz soll adaptiert werden. Dabei geht es allerdings nicht darum, die Vermietung über Airbnb zu verbieten.

Allerdings müssten hierbei geltende Regelungen vollzogen werden, eine Chancengleichheit zwischen dem gewerblichen und dem Shared-Economy-Sektor müsse bei der Einhebung der Nächtigungsabgabe hergestellt werden, welche auch von den neuen privaten Anbietern entrichtet werden soll.

Trennung zwischen Zimmer- und Wohnungsvermietung

Ebenso wird gefordert, dass eine klare Trennung zwischen der Vermietung von ganzen Apartments und von Privatzimmern vollzogen wird. Erstere stellt nämlich keine Privatzimmervermietung mehr da, sondern ist eine gewerbliche Vermietung, welche eine Betriebsstättengenehmigung benötigt, und unter anderem auch Brandschutzauflagen einhalten muss.

Erhöhte Verpflichtungen für Vermieter

Da Airbnb den Tourismus fördert, soll es weiterhin erlaubt sein, Privatzimmer in Österreich darüber unterzuvermieten. Allerdings soll dies in Zukunft mit erhöhten Verpflichtungen seitens der Anbieter verbunden sein.



So könnten sich zum Beispiel zwei mögliche Gesetzesänderungen durchsetzen: Zum einen könnte die doppelte Meldepflicht für Internetplattformen und deren Vermieter eingeführt werden, zum anderen soll Airbnb selbst verpflichtet werden, Nächtigungsabgaben einzuheben und diese an Behörden abzuführen.

Londoner Modell unwahrscheinlich

In der britischen Hauptstadt, welche besonders von Wohnungsknappheit betroffen ist, versucht die Stadtregierungen ab heuer, den kommerziellen Anbietern, die sich auf Airbnb tummeln, das Handwerk zu legen.

So dürfen Wohnungen in London in Summe nur noch 90 Tage im Jahr kurzzeitig vermieten werden. In Amsterdam ist diese Zahl sogar auf 60 Tage begrenzt. In Wien ist ein solches System jedoch derzeit nicht angedacht.

Private Zimmervermittlungsplattformen wie Airbnb boomen – oft auf Kosten der Einheimischen und der Hoteliers. Ganz verbieten muss man die Plattform allerdings nicht. Es reicht, dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten die vorgesehenen Abgaben bezahlen und eine Chancengleichheit mit Hotels hergestellt wird. Eine Gesetzesnovelle ist derzeit in Planung. Wie sie aussieht, ist allerdings noch unklar.

Autor: Mag. (FH) Stefan Gassner, Geschäftsführer von SAGE Immobilien.