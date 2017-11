Die chinesische Fluglinie Air China hat den Flughafen Wien zum "Best Ground Handling Agent" in der Region Europa ernannt. Bewertet wurden dabei Qualitätsfaktoren wie Pünktlichkeit bei der Flugzeugabfertigung, garantierte Sicherheit am Flughafen-Vorfeld, Zuverlässigkeit bei der Gepäckabfertigung und dadurch hohe Kundenzufriedenheit.

Hervorgehoben wurde laut einer Aussendung des Flughafens besonders die "rasche und effiziente Abfertigung von Transferflügen in Wien". Die chinesische Airline bedient seit drei Jahren Transferflüge von Peking über Wien nach Barcelona mit einem hohen Anteil an Transfer- und Transitpassagieren auf diesen Verbindungen.