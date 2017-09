Entscheidung über Niki Rückkaufangebot fällt, laut Niki Lauda, voraussichtlich kommende Woche.

Niki Lauda, dessen Interesse an einem Rückkauf der von ihm gegründeten Airline Niki von Air Berlin für enormen Wirbel gesorgt hat, will die Finanzdaten der Fluglinie nun doch länger prüfen, als angekündigt. „Es gibt noch weitere Termine, die bis Anfang nächster Woche dauern werden“, sagte Niki Lauda heute, Mittwoch, zu News. Dann will er entscheiden, ob er tatsächlich ein Angebot legen wird. Ursprünglich hätte der letzte Einblick in den Datenraum von Niki gestern, Dienstag, stattfinden sollen.

Weiterer Zeitplan

Die Zeit drängt jedenfalls – und das nicht nur für Niki Lauda: Für den Teile-Verkauf der insolventen Air Berlin müssen alle Gebote bis 15. September vorliegen, am 21. September soll der Zuschlag erteilt werden. Dann wird auch über das Schicksal von Niki entschieden. Deren Chef, Oliver Lackmann, war am Dienstag übrigens in Berlin, um an einem wichtigen Termin dazu teilzunehmen. Noch bis morgen, Donnerstag, laufen Gespräche zwischen Insolvenzverwalter und Air-Berlin-Beschäftigtenvertretern über einen Sozialtarifvertrag, den mögliche Käufer der Airline übernehmen sollen.

Laut gut informierten Kreisen zeichnet sich immer mehr die Zerschlagung der Air Berlin und der Verkauf vor allem an Lufthansa und Easyjet ab. Ungeachtet dessen auch Condor und zuletzt das Berline Logistikunternehmen Zeitfracht Interesse an Air Berlin gezeigt. Wenn alles wie geplant läuft, sollte der Verkauf von Air Berlin bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Anfang nächster Woche – am 11. Und 12. September sind Verhandlungen zwischen Verdi sowie Easyjet und Lufthansa geplant. Dabei solle u.a. vereinbart werden, welche Beschäftigten übernommen werden sollen.

Skepsis zu Lauda

Das Rückkaufangebot von Niki Lauda wird in der Branche, wie von News berichtet und in der aktuellen Ausgabe 35 nachzulesen, übrigens skeptisch gesehen. Lauda habe bereits zwei Airlines nicht besonders erfolgreich geführt und werde den Kaufpreis alleine nicht aufbringen können. Zudem sei ein Alleingang in Zeiten fortschreitender Airline-Konsolidierungen kaum durchführbar, so Branchenexperten.