Ahmed Best als Jedi-Meister: "Schön, wieder hier zu sein"

Schauspieler Ahmed Best, der einst als Jar Jar Binks in mehreren "Star Wars"-Filmen zu sehen war, ist als Jedi in der Serie "The Mandalorian" zurückgekehrt und hat seine Freude darüber bei Instagram ausgedrückt. Zu einem Foto aus dem Fitnessstudio schrieb er: "Schön, wieder hier zu sein. Es gibt so viel zu sagen und zu teilen. Das wird ein paar Tage dauern. Aber für den Moment möchte ich mich einfach bei allen bedanken, die mir Halt gegeben und mich besser gemacht haben."

In den Kommentaren wurde der 49-jährige US-Amerikaner als Jedi-Meister Kelleran Beq von den Fans willkommen geheißen. Wie unter anderem das Branchenblatt "Deadline" dokumentiert, wurde die Figur ursprünglich schon für die 2020 auf YouTube gezeigte Spiel-Show "Star Wars: Jedi Temple Challenge" geschaffen. Damals schlüpfte Best ebenfalls in diese Rolle. Einen kurzen Cameo-Auftritt hatte er außerdem in "Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger" als Achk Med-Beq.

Nun ist der 49-Jährige wohl erstmals seit seiner Zeit als Jar Jar Binks längerfristig wieder in der weit entfernten Galaxis zu sehen - darauf deutet auch der Instagram-Hashtag #stayready (deutsch: bleibt bereit) hin. Seine frühere Figur war Berichten zufolge im "Star Wars"-Universum nicht gut angekommen, weshalb sie schließlich nicht mehr gezeigt wurde.