Auch wenn das Wetter in Österreich derzeit nicht mitspielen will, öffnen die ersten Outdoor-Locations ihre Pforten. So zieht die goldene Champagner Bar „Le Bar“ des Hotels Sans Souci nach draußen.

Die Laurent Perrier Sommer Lounge ist auf Champagner spezialisiert und startet heuer bereits in die zweite Saison. Zentral vor dem Hotel Sans Souci in der Wiener Burggasse gelegen, mit direktem Blick auf das MuseumsQuartier, eigent sich die Location für ein Treffen nach der Arbeit - mit einem Hauch Luxus versteht sich.

Was wird serviert?

Im Mittelpunkt stehen in der Laurent Perrier Sommer Lounge prickelnde Champagner-Cocktails wie der „Sans Souci “ mit Gin Mare, Fentimans Rosen Limonade und Laurent Perrier oder ein von James Bond inspirierter „Skyfall “ mit Belvedere Vodka, Angostura Bitter und ebenfalls Champagner.

© Elas Hartmann

Bunte Spritzer Kreationen

Wer es lieber etwas einfacher hat kann auch den "Sans Souci Spritzer " mit Vodka, Marille, Limette, Prosecco und Cointreau oder der "Mojito Siciliano", der mit Averna, Sagatiba, Orange, Limette und Minze wählen.

Fun Fact

Im Hotel Sans Souci steht übrigens der mit 20 Metern größte Hotelpool Wiens. Wer nicht einchecken will, darf freilich trotzdem auf der Sonnenterrasse sitzen und sich ein Gläschen des französischen König der Schaumweine gönnen. Geöffnet ist die Laurent Perrier Sommer Lounge ab sofort täglich von 17:30 – 23:00 Uhr (durchgehend warme Küche bis 22:00 Uhr).

© Elas Hartmann

Adresse: Le Bar

Burggasse 2, 1070 Wien

Tel.: +43-1-522 25 20 194

lebar@sanssouci-wien.com

Öffnungszeiten: Le Bar

Sonntag – Donnerstag 17:00 – 01:00 Uhr

Freitag – Samstag 17:00 – 02:00 Uhr



Öffnungszeiten Laurent Perrier Sommer Lounge

In den Sommermonaten täglich von 17:30 – 23:00 Uhr