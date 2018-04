In Ungarn gibt es einen ersten Fall von Afrikanischer Schweinepest. Ein verendetes Wildschwein, an dem der Krankheitserreger nachgewiesen werden konnte, war am 20. April in der Nähe von Gyöngyös, 70 Kilometer nordöstlich von Budapest, gefunden worden, bestätigten das Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald und das ungarische Amt für Lebensmittelsicherheit (Nebih).

Eine Gefahr für Menschen geht von dem bei Haus- und Wildschweinen auftretenden Erreger nicht aus. Bauern befürchten jedoch für den Fall eines Ausbruchs in Deutschland massive Einbußen infolge von Ausfuhrbeschränkungen. Die Afrikanische Schweinepest breitet sich seit einigen Jahren vor allem in Osteuropa aus.