Ägyptens früherer Präsident Mohammed Mursi ist erneut zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Kairo sprach den Islamisten schuldig, vor vier Jahren die Justiz in einer öffentlichen Ansprache beleidigt zu haben, berichtete das ägyptische Staatsfernsehen am Samstag auf seiner Internetseite. Das Gericht verhängte dafür eine Haftstrafe von drei Jahren gegen ihn.

Mursi hatte 2013 in einer Fernsehansprache einem Richter vorgeworfen, Betrug bei früheren Wahlen übersehen zu haben. Das Gericht warf Mursi jetzt vor, dadurch "Hass geschürt" zu haben.

Mohammed Mursi war der erste frei gewählte Präsident Ägyptens nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Hosni Mubarak. Nach Massenprotesten gegen ihn wurde er Mitte 2013 durch die ägyptische Armee abgesetzt. Mursi wurde bereits in mehreren anderen Verfahren zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.