Ägypten droht mit Rückzug als Vermittler in Nahost

Ägypten droht, sich als Vermittler ganz aus den Friedensbemühungen im Gaza-Krieg zurückzuziehen. "Versuche, die ägyptischen Vermittlungsbemühungen in Frage zu stellen und zu beleidigen... könnten dazu führen, dass sich Ägypten komplett aus der Vermittlung im aktuellen Konflikt zurückzieht", teilte Diaa Rashwan, Chef des staatlichen ägyptischen Informationsdienstes, in sozialen Medien mit. Die israelische Armee setzte in der Nacht ihre Angriffe auf den Gazastreifen fort.

Kurz nach Mitternacht (Ortszeit) seien bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus im Lager Al-Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens acht Palästinenser getötet worden, darunter auch Kinder, teilten Rettungskräfte in der Nacht auf Donnerstag mit. Bei einem weiteren Luftangriff auf eine Moschee in Gaza-Stadt, die Unterkunft für vertriebene Familien gewesen sei, habe es mehrere Tote und Verletzte gegeben.

Der Sender CNN hatte am Dienstag unter Berufung auf drei mit den Gesprächen vertraute Personen berichtet, der ägyptische Geheimdienst habe die Bedingungen eines Waffenstillstandsvorschlags geändert, dem Israel Anfang Mai zugestimmt hatte. Als die palästinensische Islamisten-Organisation Hamas die Vereinbarung am 6. Mai akzeptierte, sei dies nicht der Vorschlag gewesen, von dem die Vermittler aus den USA und Katar dachten, dass er der Hamas zur Prüfung vorgelegt worden sei.

Die vom ägyptischen Geheimdienst vorgenommenen Änderungen hätten unter den amerikanischen, israelischen und katarischen Beamten zu Irritationen und Schuldzuweisungen geführt und die Gespräche in eine Sackgasse geführt, so der CNN-Bericht. Die CIA, deren Direktor William Burns die Vermittlungsbemühungen der USA leitet, lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht zunächst ab.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin forderte Israel indes auf, die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu koordinieren. Dazu habe er am Mittwoch in einem Telefonat mit seinem Amtskollegen Yoav Gallant auf die Notwendigkeit eines wirksamen Mechanismus zur Koordinierung der humanitären und militärischen Operationen im Gazastreifen hingewiesen, wie das Pentagon mitteilte.

Der US-Außenminister Antony Blinken seinerseits forderte Ägypten am Mittwoch auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass humanitäre Hilfe in den Gazastreifen fließt. Auf ägyptische Seite würden sich für den Gazastreifen bestimmte Lebensmittel und Medikamente stapeln. Blinken erklärte bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus, dass der Grenzübergang Rafah im südlichen Gazastreifen nach der Beschlagnahmung durch das israelische Militär am 7. Mai geschlossen blieb.

Die Kämpfe in der Nähe des Grenzübergangs haben die Versorgung mit Hilfsgütern erschwert, aber es könnten immer noch Hilfsgüter durchkommen, sagte Blinken und bezog sich damit offensichtlich auf den Grenzübergang Kerem Shalom in der Nähe von Rafah, wo einige Lieferungen weiterliefen. "Wir müssen also einen Weg finden, um sicherzustellen, dass die Hilfe, die über Rafah gehen würde, sicher durchkommt, aber wir fordern unsere ägyptischen Partner dringend auf, alles zu tun, was sie können, um sicherzustellen, dass die Hilfe fließt", sagte Blinken.

Der Zugang zu Hilfsgütern in den südlichen Gazastreifen ist unterbrochen, seit Israel seine Militäroperationen in Rafah verstärkt hat. Nach Angaben der Vereinten Nationen hat diese Maßnahme 900.000 Menschen zur Flucht gezwungen und die Spannungen mit Ägypten erhöht.

Aus ägyptischen Sicherheitsquellen verlautete, Ägypten könne keine Hilfsgüter über Rafah einführen, da dies bedeuten würde, dass die Präsenz des israelischen Militärs am Grenzübergang akzeptiert würde, was Ägypten ablehnt. Damit Ägypten der Wiederaufnahme der Operationen in Rafah zustimmen könne, sei eine palästinensische Präsenz auf der Gaza-Seite des Grenzübergangs erforderlich, erklärte der staatliche ägyptische Informationsdienst am Mittwoch in einer Erklärung.

Der ägyptische Außenminister sagte am Montag, dass die israelische Militärpräsenz und die Kampfeinsätze die Lastwagenfahrer in Gefahr bringen. Israels Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, sagte in der MSNBC-Sendung "Morning Joe", die Verzögerung sei Ägyptens Schuld. "Im Moment hält Ägypten 2.000 Lastwagen mit humanitärer Hilfe davon ab, in den Gazastreifen zu fahren, weil sie ein politisches Problem mit dem Rafah-Übergang haben", sagte Dermer.