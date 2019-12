Weihnachtsmärkte sind langweilig (geworden)? Wie wär's dann mal mit einem Abstecher in das Winterwonderland von Nintendo? Erstmals öffnet der Spielehersteller an zehn Tagen im Advent die Pforten auf der Mariahilfer Straße 9 und möchte die Wartezeit auf Weihnachten spielerisch verkürzen. Am 5. Dezember, also bereits am Donnerstag, geht es los!

Gäste des sogenannten Nintendo Weihnachtszauber Events dürfen sich in erster Linie auf die soeben erschienen Spiele wie Pokémon Schwert und Pokémon Schild freuen. Aber auch andere aktuelle Titel wie das Fitness-Abenteuer Ring Fit Adventure, Luigi's Mansion 3 oder Link's Awakening laden zum Anspielen ein.

Auch interessant: So funktioniert Advent ohne Stress

Als ob das nicht schon Unterhaltung genug wäre, wird der vorweihnachtliche Spielspaß von einem Rahmenprogramm mit YouTubern wie JustBecci, Luigikid, Domtendo und Aquamarin abgerundet.

Ticket für ein Weihnachtsgeschenk

Mit etwas Glück lassen sich auch ein paar größere und kleinere Weihnachtsgeschenke gewinnen. Wer zwei der oben genannten Spiele ausprobiert und dies auf einem Laufzettel bestätigen lässt, hat gleich mehrere Gewinnchancen: Unter allen TeilnehmerInnen werden zwei Tagespreise verlost. Zum einen das Brettspiel Monopoly Gamer von Hasbro, in dem Mario, Prinzessin Peach und ihre Freunde als Spielfiguren auftreten. Zum anderen winkt täglich auch eine Carrera FIRST Nintendo Mario Kart-Rennbahn.

Passend zum Thema: Die besten Adventmärkte in Österreich

Am Ende der Weihnachtsaktion werden unter allen TeilnehmerInnen drei tolle Hauptpreise verlost, die allesamt eine Switch-Konsole beinhalten. Eine zusätzliche Gewinnmöglichkeit steht allen offen, die ein My Nintendo-Konto besitzen. Sie müssen lediglich ihr Konto aufrufen – oder ein neues Konto erstellen – und sich unter „Check in“ einen QR-Code herunterladen. Alle, die den Code beim Nintendo Weihnachtszauber Event auf der Mariahilfer Straße vorweisen, können sich damit verschiedene Goodies sichern – solange der Vorrat reicht.

Wo und Wann

Ort: Mariahilfer Straße 9, 1060 Wien

Öffnungszeiten:

Do. 14:00 – 20:00 Uhr

Fr. 10:00 – 20:00 Uhr

Sa. 10:00 – 18:00 Uhr

Mo. 23.12. 10:00 – 15:00 Uhr