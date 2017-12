Wo genießt man heißen Punsch, gebrannte Mandeln, Handwerkskunst und traditionelle österreichische Weihnachtsgesänge am besten? Ein Überblick über die schönsten Christkindlmärkte des Landes.

Steiermark

Zwischen Großstadtzauber und Bergweihnacht

1. Aufsteirern-Weihnachtsmarkt: Fackelwanderungen, Turmbläser aus dem Glockenturm und ein Kinderprogramm mit Engerlback-und -bastelstube und Märchenerzählern locken viele Familien auf den Schlossberg.

17.11.-23.12.2017 freitags, samstags und sonntags 11-20 bzw. 10-20 Uhr (exkl. 24.12.)

Eintritt: frei

Grazer Schlossbergbühne Kasematten

aufsteirern.at/weihnachtsmarkt

2. Adventzauber Talbachklamm: Die Talbachklamm wird in der Schladminger Bergweihnacht zum mystischen Märchenwald: Lichtspiele, Fackeln, Märchenerzähler und Musikanten sorgen für eine magische Stimmung.

3.12. und 9.12.2017 (Start um 18 Uhr)

Eintritt: € 2,- bzw. € 5,-

Talbachklamm, Schladming

schladming-dachstein.at/bergweihnacht

3. Adventmarkt in Bad Gleichenberg: Unter dem Motto "Advent wia's früher woa" besinnt man sich in Bad Gleichenberg in der Weihnachtszeit auf Tradition und Heimatgefühl: Feuerschalen, Kerzen und Fackeln sorgen für weihnachtliche Atmosphäre im Kurpark, neben Punsch und Schmankerln wird Handwerkskunst aus der Region angeboten. Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes ist die handgeschnitzte, überlebensgroße Holzkrippe unter dem Mammutbaum.

3.12., 10.12. und 17.12.2017

Eintritt: frei

Oberer Kurpark rund um den Mammutbaum, Bad Gleichenberg

bad-gleichenberg.at/advent

Salzburg

Christkindlmärkte am See und in der Stadt

1. Wolfgangseer Advent: Der Advent am Wolfgangsee wird in Strobl, St. Gilgen und St. Wolfgang gefeiert, wobei jede Gemeinde unter einem eigenen Motto steht. Strobl wird in der Adventszeit zum "romantischen Krippendorf": Die Krippenausstellung muss man gesehen haben.

24.11. bis 23.12.2017 (ab 10 Uhr)

Eintritt: frei

5350 Strobl am Wolfgangsee

wolfgangseer-advent.at

2. Hellbrunner Adventzauber: Die Schlossfassade mit ihren 24 Fenstern wird zu einem überdimensionalen Adventkalender, der Platz vor dem Schloss zum Märchenwald mit über 400 Nadelbäumen. Kinder können im Streichelzoo Schafe, Hasen und Minischweine streicheln, Pony reiten, Würstel am Lagerfeuer grillen und das Kasperltheater besuchen.

23.11. bis 24.12.2017 (werktags ab 13, am Wochenende ab 10 Uhr)

Eintritt: werktags frei, am Wochenende €3,-

Schloss Hellbrunn Fürstenweg 37, 5020 Salzburg

hellbrunneradventzauber.at

3. Salzburger Christkindlmarkt: Längst kein Geheimtipp mehr, trotzdem einen Besuch wert. Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, kann hier fündig werden: Künstler aus der Region bieten Filzkreationen, Holzspielzeug, Seifen, Glas und Keramik an. Auf den großen Ansturm sollte man sich trotzdem gefasst machen: Am Dom-und Residenzplatz werden etwa eine Million Besucher erwartet.

23.11. bis 26.12.2017

Eintritt: frei

Dom-und Residenzplatz, 5020 Salzburg

christkindlmarkt.co.at

Oberösterreich

Versteckte Märkte in Wäldern und Schlössern

1. Gosauer Bergweihnacht: Ein Geheimtipp für alle, die überlaufene Christkindlmärkte meiden wollen. Der Heimatverein, die Trachtenfrauen und Bäuerinnen servieren typische Gosauer Hausmannskost. Besucher können sich im Kerzenziehen versuchen, Esel reiten oder eine Runde im Pferdeschlitten drehen.

2.12., 3.12. und 8.-10.12.2017 (ab 13 bzw. sonntags ab 11 Uhr)

Eintritt: frei

Gosau beim Urzeitwald

gosauer-bergweihnacht.at

2. Schlossweihnacht Katzenberg: Eröffnet wird am 15.12. mit dem Einzug der Goldhauben-Kopftuchgruppe und der Musikkapelle Kirchdorf am Inn. Höhepunkt: Die Weihnachtsgeschichte, die am Samstag und Sonntag in der Schlosskapelle erzählt wird. Wer möchte, kann den historischen Schlossführungen beiwohnen.

15.-17.12.2017

Eintritt: € 3,-

Katzenberg 1, 4982 Katzenberg

schlossweihnacht.at

3. Steyrer Christkindlmarkt: An der Steyrer Promenade zeigen rund 30 Aussteller ihre Waren. Zudem werden Bratwürstel, Zirbenschnaps, Glühmost und traditionelle Waren aus der Region angeboten.

17.11. bis 17.12.2017 und 22., 23.12.

Eintritt: frei

Stadtplatz Steyr

steyr.info

Wien

Für Kunst-, Design-und Hundeliebhaber

1. Oh Edelstoff Adventmarkt: Eher Designmesse statt klassischer Christkindlmarkt, Stimmung kommt beim gemütlichen Stöbern nach Geschenken trotzdem auf. In der Marx Halle zeigen 150 Aussteller ihre Designs aus den Bereichen Mode, Interior und Kunst, ein großer Street-Food-Bereich samt DJ lässt einen den Weihnachtsstress kurz vergessen. Wer nach Unikaten und Besonderheiten für Familie und Freunde sucht, ist hier richtig.

2.-3.12.2017 (11-20 bzw. 11-18 Uhr)

Eintritt: € 4,- (Stempel gilt für beide Tage)

Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

edelstoff.or.at

2. Art Advent: Der Resselpark vor der Karlskirche ist zur Weihnachtszeit immer gut besucht. Wer Besucheranstürme meiden will, sollte mittags hingehen. Freilich ist die Stimmung dann eine andere, denn erst am Abend erstrahlen die lichterkettengesäumten Pfade. Die Karlskirche im Hintergrund ist jedes Jahr aufs Neue eine beeindruckende Kulisse. Alle Gastro-Stände werden streng kontrolliert und servieren ausschließlich Speisen aus biologischer Herstellung.

17.11. bis 23.12.2017 (12-20 Uhr)

Eintritt: frei

Resselpark, 1040 Wien

divinaart.at

3. Hunde-Weihnachtsmarkt: Weihnachtsstimmung für den besten Freund des Menschen: Auf 500 Quadratmetern Freifläche bieten Verkaufsstände nicht nur Nützliches und Köstliches für Vierbeiner, sondern auch Köstliches für Herrli und Frauli.

8.-9.12.2017 (10-18 Uhr)

Eintritt: frei

Hundefeinkostladen Sinawastingasse 2 c, 1210 Wien

hundefeinkostladen.at

Vorarlberg

Tradition, Handwerk und Kulinarik

1. Schwarzenberg: Der kleine Markt am 260 Jahre alten Dorfplatz hat nichts mit den überlaufenen Märkten der großen Städte gemein, steht ihnen in Sachen Programmvielfalt aber auch in nichts nach: Stubenmusik, ein Blechbläserensemble, Adventkonzert in der Barockkirche und Lesungen unterhalten nach traditioneller Art. Kulinarischer Tipp: das würzige Raclettebrot.

1.-2.12.2017 (15.00-20.00 Uhr)

Eintritt: frei

Dorfplatz, 6867 Schwarzenberg

schwarzenberg.at

2. Feldkircher Adventmarkt: Als "schönster Weihnachtsmarkt Österreichs" bezeichnet sich der Feldkircher Adventmarkt: Vor der historischen Kulisse der Altstadt werden Kunsthandwerk, Seifen, Schmuck und Holzwaren angeboten und Punsch und Glühmost serviert.

1.12.-23.12.2017 (10-20 Uhr)

Eintritt: frei

Marktgasse, 6800 Feldkirch

feldkirch.at

3. Bludenzer Christkindlemarkt: Reges Treiben in der Mühlgasse, empfiehlt sich vor allem für Familien. Während die Großen Punsch trinken, backen die Kleinen Kekse oder basteln in der Schneiderwerkstatt. Für Tanzbegeisterte: Jeden Donnerstag findet die Veranstaltung "DJ, Punsch und Glühwein" statt.

30.11.-23.12.2017 (11-20 Uhr)

Eintritt: frei

Mühlgasse, 6700 Bludenz

bludenz.at

Burgenland

Advent in Barock- und Renaissanceschlössern

1. Pannonischer Weihnachtsmarkt: Auf Schloss Halbturn findet an drei Adventwochenenden der beliebte Weihnachtsmarkt statt. Programm- Highlights: die Kutschenfahrt durch den Schlosspark, ein festliches Lagerfeuer und Auftritte des Bläserensembles. Dieses Jahr wird außerdem eine "lebende Krippe" präsentiert. Man darf gespannt sein, wie das aussehen wird.

2.-3.12., 9.-10.12. und 16.-17.12. (13-19 Uhr)

Eintritt: freie Spende

Schloss Halbturn, 7131 Halbturn

schlosshalbturn.at

2. Adventmarkt Burg Forchtenstein: Der Weg über die Zugbrücke der Burg scheint wie das Tor zu einer anderen Welt. Im Festsaal ist schon eine Bastelstube für Kinder eingerichtet, "Hexe Griselda" erzählt zu jeder vollen Stunde Geschichten und der Esterházy-Chor und das Bläserensemble des MV Forchtenstein sorgen für musikalische Untermalung.

1.-3.12.2017 (13 bzw. 14-18 Uhr)

Eintritt: ab € 2,- (Kinder ab 6 Jahren), € 3,50 für Erwachsene

Melinda-Esterházy-Platz 1, 7212 Forchtenstein

esterhazy.at

3. Adventmarkt Schloss Lackenbach: Im Hof des Schlosses findet am 8.12. die feierliche Eröffnung samt Einzug der Kinder mit dem Nikolaus statt, zudem werden Jonglier-und Feuershows präsentiert, ein Kasperltheater und Ponyreiten unterhalten die Kleinen. In der Kinderwerkstatt werden unter Anleitung kreative Geschenke gebastelt.

8.-10.12.2017 (14-20 bzw. 13-19 Uhr)

Eintritt: ab € 2,- bzw. € 3,50

Schloss Lackenbach, Schloss 1, 7322 Lackenbach

esterhazy.at

Niederösterreich

Weihnachten im Weinviertel

1. Kellerdorf Loamgrui: Wer vom süßen Punsch langsam genug hat, kostet sich in den 60 Presshäusern durch Weine aus lokalen Rieden. Zudem gibt es Duftkerzen, Keramik, Lavendelprodukte, Edelbrände und Holzhandwerk zu kaufen.

2.-3.12.2017 (12-19 Uhr)

Eintritt: frei

2154 Unterstinkenbrunn

loamgrui.at

2. Advent in der Johannesbachklamm: Im Landschaftsschutzgebiet Johannesbachklamm in der Gemeinde Würflach steht der größte geschmückte Christbaum Österreichs: Circa 20 Meter ist der Gigant hoch, der mit überdimensionalen Kerzen und Kugeln aufgeputzt ist.

7.-10.12.2017 (ab 14 Uhr)

Eintritt: € 2,50

Klammgasse, 2732 Würflach

wuerflach.at

3. Adventmarkt Schloss Wilfersdorf: Im fürstlichen Ambiente des Schlosses werden Schmankerl aus der Region, Kleinkunst und Naturprodukte angeboten, in der Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein kann man Weine und Sekte verkosten oder sich im Schlossheurigen aufwärmen. Highlight für die Kleinen: der Nikolausbesuch am Samstag um 16 Uhr.

9.-10.12.2017 (14-19 Uhr)

Eintritt: frei

Hauptstraße 1,2193 Wilfersdorf

liechtenstein-schloss-wilfersdorf.at

Tirol

Brauchtum und Tradition statt Kitsch

1. Advent in Mayrhofen: Der Advent in Mayrhofen ist kein typischer Christkindlmarkt und möchte sich auch nicht als solcher verkaufen. Hier legt man wert auf Brauchtum und Tradition, "Stille Nacht" aus der Konserve gibt es hier nicht. Dafür gibt es offene Feuerstellen, Zillertaler Hausmannskost, echte Volksmusik und einen handgebundenen Adventskranz mit 3,5 Metern Durchmesser zu bestaunen.

ab 2.12. jedes Wochenende bis 23.12.2017 (17-21 bzw. 15-20 Uhr)

Eintritt: frei

Waldfestplatz, 6290 Mayrhofen

advent.mayrhofen.at

2. Haller Adventmarkt: An die Fassaden des Oberen Stadtplatzes sind die Zahlen des Adventkalenders projiziert. Aufgehängte Leuchtsterne navigieren die Besucher durch die Altstadt bis zum Oberen Stadtplatz, in den verwinkelten Gassen sind Handwerksund Kulinarikstände, die zum Verweilen einladen.

24.11. bis 23.12.2017 (werktags 15-20, samstags 10-20, sonntags 13-20 Uhr)

Eintritt: frei

Oberer Stadtplatz, 6060 Hall in Tirol

advent-hall-tirol.at

3. Seefelder Advent: Präsentiert werden alpenländische Schmiedekunst, Stubenmusik, hausgemachte "Kiachln" und ein eigens angelegter Rodelhügel. Zudem sind Auftritte von Hansi Hinterseer, Opernsängerin Eva Lind und der Bürgermusikkapelle Seefeld geplant.

1.-23.12.2017

Eintritt: frei

Fußgängerzone Seefeld, Klosterstraße 43, 6100 Seefeld

seefeld.com

Kärnten

Der höchstgelegene Christkindlmarkt

1. Christkindlmarkt auf der Petzen: Auf 1.700 Metern Seehöhe befindet sich Österreichs höchstgelegener Christkindlmarkt. Mit der Kabinenbahn geht es ab 13 Uhr rauf auf die Petzen, Chöre, Kapellen und Tanzgruppen zeigen ihr Können.

2., 9. und 16.12.2017 (13-19.30 Uhr)

Eintritt: € 15,- (Berg-und Talfahrt)

Petzen-Bergbahn, Unterort 52, 9143 St. Michael ob Bleiburg

petzen.net

2. Mittelalterliche Wintermarkttage: Das älteste Städtchen Kärntens verzaubert mit seinem mittelalterlichen Adventmarkt. Auf dem historischen Fürstenhof wird am letzten Adventwochenende Kunsthandwerk im Getreidespeicher des Fürstenhofs gezeigt.

15.-17.12.2017 (ab 13 Uhr)

Eintritt: frei

Fürstenhof, 9360 Friesach

friesach.at

3. Veldener Advent: Neben Märchenschifffahrten, Chorkonzerten und Weihnachtszirkus findet am dritten Adventwochenende die Schlagerweihnacht im Casineum am See statt.

22.11. bis 23.12.2017 (jeweils freitags, samstags und sonntags, 15-20 bzw. 11-20 Uhr)

Eintritt: frei

9220 Velden am Wörthersee

veldener-advent.at