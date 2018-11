Advent, Advent, ein Lichtlein brennt ... Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne ihre stimmungsvollen Weihnachtsmärkte. Dabei haben Sie die Qual der Wahl. Hier eine Auswahl der schönsten Märkte in Österreich.

WIEN

Der Christkindlmarkt am Rathausplatz - mit 152 Ständen Wiens größter Adventmarkt - lockt mit Chören und Turmbläsern, einer Back- und Bastelstube in der Volkshalle des Rathauses und dem "Kleinen Eistraum" für Schlittschuhläufer. Eine Neuerung gibt es mit dem Krippenpfad: Zwölf in präziser Handarbeit hergestellte Krippenszenen werden in den Rathauspark eingebettet.

Der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum wurden ein besonderes Punschhäferl sowie ein begehbarer Adventkalender gestaltet. Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein Produkt von einer der rund 80 Hütten, die traditionelles Kunsthandwerk, Spielzeug und Weihnachtsdekoration verkaufen. Wie jedes Jahr lädt auch heuer wieder das Weihnachtsdorf am Maria-Theresien-Platz zum Punschtrinken zwischen Kunst- und Naturhistorischem Museum.

Deftiger wird es im Heeresgeschichtlichen Museum, das zu einem mittelalterlichen Adventmarkt lädt: Von 29. November bis 2. Dezember erwartet Erwachsene und Kinder ein festliches Ambiente mit Gaukelei, Fechtvorführungen und kulinarischen Schmankerln. Den Abschluss bildet jeden Abend eine Feuershow.

Tradition hat der Weihnachtsmarkt am Spittelberg. In den stimmungsvollen Gassen präsentieren rund 100 Aussteller ihre Produkte. Auch am Stephansplatz findet heuer wieder ein Weihnachtsmarkt statt. Die rund 40 Stände am Fuße des berühmten Doms haben vor allem regionale Spezialitäten im Angebot. Das Weihnachtsdorf im Alten AKH präsentiert sich zum 20. Geburtstag unter dem Motto "Österreich (er)leben" und lädt ein, Handwerker und Betriebe aus ganz Österreich zu kennenzulernen.

Neben den genannten Weihnachtsmärkten gibt es noch zahlreiche weitere in der Stadt - etwa auf der Freyung, Am Hof, vor der Kirche Maria Hilf oder am Columbusplatz. Unterhaltung unter dem Motto "Der Prater rockt" wird mit Kindererlebnisfahrten und musikalischen Live-Acts beim Wintermarkt am Riesenradplatz geboten. Im Museumsquartier wurde die Punschsaison mit dem "Winter im MQ" eröffnet.

NIEDERÖSTERREICH

Live vom Rathausplatz in St. Pölten nimmt das Ö3-Team um die Moderatoren Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll von 19. bis 24. Dezember 120 Stunden lang Musikwünsche an und hilft mit jedem Hit in Not geratenen Familien. Der Adventmarkt im Herzen der Landeshauptstadt kann heuer auch am Heiligen Abend - von 9.00 bis 12.00 Uhr - besucht werden.

Wer ein sicheres Licht- und Feuerspektakel sucht, ist bei der "Flammenden Weihnacht" im Mostviertel genau richtig. In Waidhofen a. d. Ybbs, Ybbsitz, Gaming, Neubruck, St. Peter in der Au und Seitenstetten können stimmungsvolle Abende mit rhythmischen Hammerschlägen im Ohr genossen werden. Im Wienerwald laden märchenhafte Adventmärkte wie in Baden und Mödling zum Staunen und Genießen ein. Mit einer Handwerksausstellung sowie mit "Spezialitätenstandln" in den historischen Räumlichkeiten wartet das Schloss Hernstein auf.

Als besonderes Erlebnis in der Vorweihnachtszeit gilt der Wachauer Advent. Weihnachtliche Turmbläser und Konzerte versüßen die Vorfreude aufs Christkind in der Weltkulturerbe-Region. Schauplatz eines Adventmarkts mit unzähligen Geschenkideen wird bereits zum vierten Mal auch der Hof von Schloss Dürnstein. Zu einer Schiffsreise auf der Donau macht sich die MS Austria als "Weihnachts.Schiff" am 15. Dezember auf.

Im Waldviertel öffnet der "Grafenegger Advent" von 6. bis 9. Dezember seine Tore. Kunsthandwerksmarkt, Kulinarik, Konzerte und Lesungen werden hier bereits zum 43. Mal in bewährter Manier zusammengefügt. Weihnachtsstimmung kommt auch beim Christkindlmarkt auf Schloss Rosenburg und den Weitraer Adventtagen auf. Zu Gelassenheit an historischen Schauplätzen laden die Adventmärkte im Weinviertel ein. Unter anderem versprüht die längste Kellergasse Europas in Hadres mit Kerzenbeleuchtung vorweihnachtlichen Charme.

Die Christkindlmärkte in den Wiener Alpen sind größtenteils mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. In der Johannesbachklamm in Würflach kann man beim gemütlichen Flanieren den mehr als 20 Meter hohen, größten geschmückten Christbaum Österreichs bewundern.

BURGENLAND

Mehr als 30 Gemeinden steuern zum landesweiten Veranstaltungsreigen bei, der von Kittsee im Nordburgenland bis nach Neuhaus am Klausenbach ins Südburgenland reicht. Der Christkindlmarkt in Eisenstadt erfreut junge Gäste mit einem Ringelspiel und einem Besuch des Nikolaus am 6. Dezember. Schon traditionell ziehen beim Perchtenlauf schaurige Gestalten vom Schloss Esterhazy an den Marktständen vorbei in Richtung Hauptplatz.

An zwei Wochenenden - von 7. bis 9. und von 14. bis 16. Dezember - macht der von den Esterhazy Betrieben veranstaltete Adventmarkt in Eisenstadt Station. Als Kulisse dienen die Prunkräume und der Innenhof des Schlosses. Rund 50 Aussteller präsentieren hier Kunsthandwerk. Der Adventmarkt gastiert außerdem von 30. November bis 2. Dezember auf Burg Forchtenstein und von 7. bis 9. Dezember im Schloss Lackenbach.

Rund um den Neusiedler See laden gleich mehrere Orte zum Verweilen in vorweihnachtlichem Ambiente ein: In Weiden am See können sich Kinder sich Weihnachtszauber (1., 2. sowie 8. und 9. Dezember) Ponyreiten und einer Zaubershow unterhalten und sich schminken lassen. Für Erwachsene stehen Glühwein und kulinarische Leckerbissen bereit. Eine Krippenausstellung ist beim "Podersdorfer Advent-Wochenend'" von 30. November bis 2. Dezember zu bewundern.

Der "Mörbischer Adventzauber" (8. Dezember) wartet unter anderem mit einer Lamawanderung auf. Die Bürgerhäuser von Rust stehen im Rahmen der Adventmeile von 23. November bis 23. Dezember an Wochenenden für Besucher offen. Am Rathausplatz sind Hütten aufgebaut, um den Hunger und Durst der Vorbeikommenden zu stillen.

Bei einem Abstecher ins Mittelburgenland erwartet Gäste am 1. und 2. Dezember in Kobersdorf ein Markt im Renaissancehof des Schlosses. Einige Kilometer weiter südlich lädt am 2. und 15. Dezember der Lockenhauser Adventmarkt zum Gustieren ein. Kunstvoll bearbeitetes Edelserpentin lässt sich beim Weihnachtsmarkt in Bernstein (8. Dezember) finden.

Zwei Tage lang - am 8. und 9. Dezember - taucht das historische Kellerviertel in Heiligenbrunn in ein vorweihnachtliches Ambiente, das musikalisch von Jagdhornbläsern, Chorgesang und jazzigen Klängen untermalt wird. Abgerundet werden die zahlreichen Veranstaltungen vom "Advent auf Schloss Tabor" (8./9. und 15./16. Dezember) in Neuhaus am Klausenbach, bei dem unter anderen Keramik, Schmuck aus verschiedensten Materialien sowie Schmiedewaren und Holzprodukte zu bestaunen und zu erwerben sind.

OBERÖSTERREICH

Bis zum 6. Jänner kann die magische Eiswelt "Ice Magic" am Weihnachtsmarkt des Linzer Volksgarten erforscht werden. 14 internationale Künstler verwandeln rund 150 Tonnen Eis in prächtige Skulpturen. In dem 600 Quadratmeter großen Eispalast erfreut auch eine knapp 20 Meter lange Eisrutsche vor allem junge Besucher.

In Linz gibt es außer den großen Christkindlmärkten im Volksgarten und am Hauptplatz noch eine Reihe kleinere, beschaulichere: Am Pfarrplatz wird wieder in Holzhütten auf dem Wintermarkt Kunsthandwerk angeboten. Weil er laut den Veranstaltern keinen religiösen Hintergrund besitzt, wurde er der Jahreszeit entsprechend benannt. Für alle Waren gilt: Natürlich und fair gehandelt müssen sie sein. Ausschließlich regionales Handwerk wird am zweiten und dritten Adventwochenende beim Creativ-Weihnachtsmarkt im Arkadenhof des Landhauses angeboten. Bereits Tradition hat der "Krambamperl-Brenner" mit seiner Feuerzangenbowle, der jeweils samstags vorbeischaut.

Der Advent in der Welterberegion im Salzkammergut bietet ab 19. November eine ganze Reihe von Veranstaltungen in Obertraun, Hallstatt, Gosau und Bad Goisern. Mit der Fuhr kommt der Nikolaus am 1. Dezember über den Hallstätter See nach Obertraun, wo er am Ufer von Kindern in Empfang genommen wird. Knecht Ruprecht bringt einen großen Sack, voll mit Äpfeln, Nüssen und Schokolade mit. Gemeinsam mit Hallstatt gestaltet Obertraun dann am zweiten Adventwochenende den Christkindlmarkt auf dem Hallstätter Marktplatz.

"Brauchtum pflegen und Traditionen erhalten" lautet das Motto der Gosauer Berg-Weihnacht an den ersten beiden Advent-Wochenenden. Auf dem Programm stehen auch Pferdeschlittenfahrten oder Laternenwanderungen durch den Urzeitwald. Meisterliche Adventsstimmung für Kinder und Erwachsene herrscht am 15. und 16. Dezember in Bad Goisern beim gleichnamigen "Meister.Advent im Hand.Werk.Haus". Mehr als 40 der laut Veranstalter "besten Handwerker" der Region präsentieren ihre Produkte im Haus und im Hof von Schloss Neuwildenstein.

Für die Welser Weihnachtswelt verwandelt sich der Stadtplatz bis zum 24. Dezember in ein Bergdorf mit über 60 historischen Lärchenholzhütten. Und in den Ledererturm zieht eine Weihnachtsgreißlerei ein.

Steyr ist alle Jahre wieder besonderer Anziehungspunkt für weihnachtlich Gestimmte, vor allem wegen des Sonderpostamts Christkindl und der gleichnamigen Wallfahrtskirche. Beim Markt am historischen Stadtplatz (bis 24. Dezember) stimmen Bläserensembles freitags, samstags und sonntags um 16 Uhr auf Weihnachten ein.

In Steinbach an der Steyr verwandeln sich die Häuser am Ortsplatz in einen überdimensionalen Adventkalender. Täglich um 17 Uhr wird ein Fenster geöffnet. Beim Weihnachtsmarkt am zweiten und dritten Adventwochenende werden im Krippenhaus rund 600 Krippen aus mehr als 100 Ländern ausgestellt.

Auch etliche Schlösser haben sich in der Vorweihnachtszeit herausgeputzt: Als einer der schönsten Märkte in Sachen Kunsthandwerk gilt der Weinberger Advent (7. bis 9. Dezember) im Schloss Weinberg bei Kefermarkt im Mühlviertel. Der Traunsee "Schlösser Advent" bis 16. Dezember jeweils samstags und sonntags lädt zum Bummeln rund um das Land- und das Seeschloss Ort in Gmunden. Verbunden sind die beiden durch eine 123 Meter lange, weihnachtlich geschmückte Brücke.

STEIERMARK

Das Grazer Rathaus wird wieder mit weihnachtlichen Motiven angestrahlt, davor schafft das Hüttendorf Glühmost- und Kaufatmosphäre. Auch heuer wieder wird sich die Murinsel in einen romantischen Weihnachtstraum verwandeln - auch als Verbindung über den Fluss vom Schloßbergplatz zum Weihnachtsmarkt auf dem Mariahilferplatz. Der "Adventaufderinsel" kann von Unternehmen für ihre Mitarbeiter sowie für Geschäftspartner oder Kunden gebucht werden, wobei der gesamte Outdoor-Bereich der Insel - teilweise überdacht und beheizt - exklusiv zur Verfügung steht. Ebenso wird ein Teil des Innenbereiches für diese besonderen Veranstaltungen reserviert - heuer bis zum Dreikönigstag.

Ebenfalls zu den vorweihnachtlichen Fixpunkten in Graz zählt das gemeinsame Keksebacken von Soldaten des Bundesheeres mit Kindern für einen guten Zweck - dieses findet am Freitag, dem 30. November als jährliche Spendenaktion zugunsten von "Licht ins Dunkel" des Militärkommandos Steiermark im Shopping Nord statt. Ein klangvoller Fixstern am adventlichen Himmel über Graz ist das nun seit 27 Jahren geöffnete Büro für Weihnachtslieder. Die Musikkundlerin, Sängerin und ausgewiesene Experten für Volksliedgut, Eva-Maria Hois, erkennt verschollenen geglaubte Lieder oft schon an den ersten Takten, wenn es heißt: "Meine Oma hat das immer gesungen, warten Sie, ich summe Ihnen das vor, ich glaube, es geht so...". Jedes Jahr werden im Schnitt 1.600 Anfragen sozusagen singend beantwortet. Geöffnet ist es vom 30. November bis 22. Dezember von 9.30 bis 18.00 Uhr wochentags, samstags bis 17.00 Uhr in der Sporgasse 23 im Steirischen Heimatwerk.

Der Mariazeller Christkindlmarkt öffnet an fünf Wochenenden bis 23. Dezember - jeweils von Donnerstag bis Sonntag - seine Pforten. Am malerischen Hauptplatz vor der Mariazeller Basilika werden auch in diesem Jahr traditionelles Kunsthandwerk und regionale Qualitätsprodukte geboten. Zu den Hochlichtern der heiligen Zeit im Gnadenort zählt unter anderem der Auftritt der Golden Gospel Pearls am 13. Dezember und das Panflötenkonzert des blinden Musikers Wolfgang Niegelhell am 22. Dezember.

Im obersteirischen Bruck/Mur wartet am Koloman-Wallisch-Platz und in den umliegenden Gassen und an der Murlende die romantische Waldweihnacht, ein stimmiges Altstadtensemble mit Weihnachtsmärkten, Krippenweg, Puppenstubenausstellung und einem richtiggehenden Christbaumwald. Das Hüttendorf ist in den fünf Wochen vor dem Heiligen Abend von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Zum Angebot zählen auch Vorführungen fast vergessener Handwerke und Brauchtum wie Schmiede, Drechsler, Töpfer, Schuhmacher und Korbflechter.

KÄRNTEN

Am 17. November eröffnete der große Christkindlmarkt am Neuen Platz rund um den Lindwurm. Insgesamt steht die Vorweihnachtszeit in der Hauptstadt heuer unter dem Motto "Märchenhafter Advent". Das gilt etwa auch am Domplatz, wo ab 29. November von Donnerstag bis Sonntag die "Alte Weihnacht" zelebriert wird. Besinnlich wird es beim "Stillen Advent" im Landhaushof, wo am 7., 14. und 21. Dezember Chöre auftreten.

Der Markt in der Villacher Innenstadt ist in drei Bereiche aufgeteilt: In den Traditionsadvent rund um die Kirche, den Hüttenadvent am Hauptplatz und den Kunstadvent beim Parkhotel. Nicht fehlen darf natürlich der Eislaufplatz am Rathausplatz und das Christkindlpostamt - das Christkind kommt übrigens schon am 23. Dezember mit dem Drauschiff nach Villach.

Per Schiff kann man heuer auch wieder die Adventmärkte rund um den Wörthersee erkunden. Von der Anlegestelle Klagenfurt aus verbindet das Schiff den "Stillen Advent" in Pörtschach, die "Engelstadt" Velden und den "Kirchenadvent" in Maria Wörth. Von hier aus fährt auch gleich ein Bus zum Aussichtsturm am Pyramidenkogel - neben dem Rundblick über die winterliche Kärntner Seenlandschaft wartet hier ebenfalls ein Weihnachtsmarkt.

Doch nicht nur an den Seen, auch in den Bergen rückt die Adventzeit näher. Zum Beispiel wird Bad Kleinkirchheim jeden Freitag und Samstag zum perfekten Ort für Leute, die dem hektischen Alltag entfliehen möchten. Und wer die Weihnachtszeit auch gleich mit einer leichten Winterwanderung verbinden möchte, kann das ab 28. November am Katschberg tun. Mittwochs und von Freitag bis Sonntag kann dort der etwa sechs Kilometer lange Katschberger Adventweg auf 1.700 Höhenmetern erwandert werden - mit extra zur Verfügung gestellten Laternen und vorbei an weihnachtlich dekorierten Stationen in renovierten Heustadeln.

SALZBURG

Alle Jahre wieder öffnet der Tiergnadenhof "Gut Aiderbichl" in Henndorf am Wallersee als erster Weihnachtsmarkt in Salzburg seine Pforten. Bis 6. Jänner sind die "Lebendtierkrippen" im Innenhof weihnachtlich geschmückt. Bei der "Ponyputzstation" gibt es für die kleinen Gäste viel Gelegenheit zum Streicheln von geretteten Tieren. Das Thema Tiere hat auch der "Hellbrunner Adventzauber" (bis 24. Dezember) in der Stadt Salzburg großgeschrieben. Ein Teil des am Schlosspark angrenzenden Zoos Salzburg zählt erstmals zum Adventmarkt-Areal. An verschiedenen Stationen erfährt man Wissenswertes rund um traditionelle Figuren und Bräuche der Weihnachtszeit aus den Herkunftsländern der Tiere.

Mehr als eine Million Besucher zieht jedes Jahr der "Salzburger Christkindlmarkt" am Dom- und Residenzplatz in der Stadt Salzburg an. Die rund 100 Standln haben bis 26. Dezember geöffnet. Ein Glanzpunkt ist das Christkindl mit seinen vier Engerln. Die Himmelsgeschöpfe bezaubern jeweils am Mittwoch und an den Adventsonntagen das Publikum. Das Christkindl hilft den kleinen Besuchern beim Ausfüllen von Wunschzetteln, die sie an Luftballone heften und in den Himmel steigen lassen. Darüber hinaus erwarten den Besucher hier Perchtenläufe, Turmblasen, Krippenausstellungen und Chorgesang.

Im Jubiläumsjahr "200 Jahre Stille Nacht! Heilige Nacht!" steht das berühmte Weihnachtslied auf den Weihnachtsmärkten der Stille-Nacht-Gemeinden im Fokus. Auf der Pernerinsel in Hallein wird im historischen Ambiente der Alten Saline bis 23. Dezember ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. In Oberndorf, wo das Lied vor 200 Jahren erstmals gesungen wurde, ist der Weihnachtsmarkt direkt vor der Stille-Nacht-Kapelle platziert. Im Sonderpostamt kann die Weihnachtspost mit einer Sonderbriefmarke verschickt werden. Der "Stille-Nacht-Advent" in Wagrain steht im Zeichen der Friedensbotschaft, der "Advent der Kulturen" beleuchtet Weihnachtsbräuche aus der ganzen Welt.

Die Gemeinde Bergheim nimmt "Stille Nacht" wörtlich: Bis Mitte Jänner können Ruhesuchende auf einem besinnlichen Rundweg über den Plainberg spazieren, die Laternen dazu werden im Gasthof Maria Plain verliehen. Eine riesige Laterne ist am Wolfgangsee zu bewundern: Das 19 Meter hohe, schwimmende Friedenslicht ist schon ein Markenzeichen des "Wolfgangseer Advents" geworden (bis 23. Dezember jeweils Donnerstag bis Sonntag). Die drei Adventmärkte in St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang können auch mit Schiffen besucht werden. Alle drei Orte veranstalten von 26. bis 31. Dezember "Silvestermärkte".

Ein mittelalterliches Ambiente bietet am ersten und zweiten Advent-Wochenende der Adventmarkt auf der Burg Hohenwerfen. Idyllisch ist der "Bergadvent" in Großarl. Den Weg zur Pfarrkirche säumen 15 handgeschnitzte Krippen. Der "Tauernadvent" in Obertauern, der heuer sein Debüt feiert, ist der höchstgelegene Adventmarkt in Salzburg. Der "Advent der Dörfer" (bis 31. Dezember) in der Fuschlseeregion zeichnet sich durch idyllische Plätze und ein besinnliches Ambiente im kleineren Rahmen aus. Zu finden sind die vier Weihnachtsmärkte im Ebenauer Brunnengarten, beim Guggenthaler Kircherl in Koppl, unter der Linde in Faistenau und beim Schloss Fuschl in Hof bei Salzburg. Wie bei nahezu allen Adventmärkten im Salzburger Land warten auf die Besucher handgefertigte Geschenke, Kekse, Kletzenbrot, Punsch, Glühwein und Adventkränze.

Der Adventmarkt St. Leonhard bei Grödig widmet sich schon seit Jahren der Nächstenliebe: Der Reinerlös kommt der Lebenshilfe Salzburg zugute. Der Bauernmarkt im Gutshof von Mayr-Melnhof in Glanegg legt Wert auf Kulinarik: Erhältlich sind Wildwürste, Hirschschinken und von Bäuerinnen selbst gemachte Marmeladen und selbst gebackenes Weihnachtsgebäck.

TIROL

Jene acht Adventmärkte in Innsbruck, Hall in Tirol, Achensee, Rattenberg, St. Johann in Tirol, Kitzbühel, Kufstein und Lienz, die unter der Dachmarke "Advent in Tirol" zusammenarbeiten, laden heuer zum "Stille-Nacht-Erlebnis". Tiroler Wanderhändler waren in den Wintermonaten durch Europa gezogen, um sich mit dem Verkauf handgefertigter Produkte ihr Auskommen zu sichern. Mit im Gepäck hatten sie das Weihnachtslied "Stille Nacht, Heilige Nacht". Wie genau es sich vor 200 Jahren zugetragen hat, weiß man heute nicht mehr. Wie es aber hätte sein können, zeigen heuer unter anderem am Adventmarkt in Rattenberg Sänger und Schauspieler, die die "Stille Nacht-Geschichte" aufführen.

In Innsbruck startet anlässlich des Maximilian-Gedenkjahrs 2019 bereits im November die audiovisuelle 3D-Lichtprojektion "Lightshow Max 500". Im historischen Ambiente des Innenhofs der Kaiserlichen Hofburg lädt die Lichtshow bis 20. Jänner mehrmals täglich zu einer Reise in die Welt des "letzten Ritters und ersten Kanoniers".

Abseits des "Kaiser Max" setzten die sechs Innsbrucker Christkindlmärkte mit über 200 Ständen wie gewohnt auf scheinbar Gegensätzliches aus Tradition und Moderne. Seit 15. November laden die Märkte in der Altstadt vor dem Goldenen Dachl und am Marktplatz zu einem Besuch. Ganz nostalgisch geht es auf dem ältesten und größten Christkindlmarkt in der Altstadt zu. An den mehr als 70 Ständen werden Kunsthandwerk und Christbaumschmuck angeboten. In der Märchen- und Riesengasse können kleine und große Kinder in eine Welt voll Fantasie eintauchen. Sehr modern präsentieren sich hingegen der Christkindlmarkt in der Maria-Theresien-Straße und der 15 Meter hohe, funkelnde Swarovski-Christbaum am Marktplatz.

Erstmals lädt heuer die neue "Kaiserweihnacht" an einem geschichtsträchtigen Ort - dem Bergisel - zu einem Adventmarkt ein. Traditionelle Handwerkskunst, kreative Kinderprogramme, heimische Musikanten und weihnachtliche Köstlichkeiten aus vergangenen Zeiten bilden das Angebot des kleinen Marktes.

VORARLBERG

Bis 23. Dezember werden am Bregenzer Weihnachtsmarkt in der Innenstadt rund 40 Weihnachtshütten die Besucher mit Glühwein, süßen und salzigen Schmankerln und Kunsthandwerksarbeiten zum Verweilen und Flanieren einladen. Besondere Attraktion sind wie jedes Jahr das venezianische Ringelspiel am Kornmarktplatz und die lebende Krippe am Leutbühel.

Noch besinnlicher geht es auf dem "Kunst- und Handwerksmärktle" in der Bregenzer Oberstadt zu: Ab dem 8. Dezember kann man dort an allen Advent-Wochenenden Glasbläser, Holzschnitzer, Wachsgießer, Schmuck- und Filzkünstler bei ihrer Arbeit beobachten und das ein oder andere Weihnachtsgeschenk erstehen. Auf das Christfest stimmt sich die Landeshauptstadt auch auf dem Herz-Jesu-Adventmärktle (1. Dezember) ein. Der Erlös kommt zur Gänze einem sozialen Zweck zugute.

Am Blosengelmarkt kann nicht nur der erste Glühmost verkostet werden. Im Schein der stimmungsvollen Weihnachtsbeleuchtung zeigen eine Vielfalt an Kunsthandwerkern ihr Können, zahlreiche karitative Organisationen verkaufen Selbstgemachtes für einen guten Zweck. Richtig Fahrt nimmt der Adventszauber mit dem Start des Feldkircher Weihnachtsmarkts am 30. November auf. Bis zum Heiligen Abend beleben bunte Markthäuschen die Gassen der Altstadt, den kleinen Besuchern verkürzt man im Lebkuchenhaus beim Basteln, Keksebacken und Geschichtenhören die Wartezeit auf das Christkind. Das traditionelle Adventsingen findet am 1. und 9. Dezember statt.

In Dornbirn wird in der Vorweihnachtszeit bereits traditionell der Schwerpunkt auf die kleinen Gäste gelegt. Mädchen und Buben können einen Monat lang täglich auf dem Christkindlemarkt basteln, backen, malen und spielen. Im Freien locken Outdoor-Spiele aus Holz, der Eislaufplatz, das nostalgische Karussell und ein "Zügle". Ein Highlight ist aber sicher der riesige Adventkranz mit drei Metern Durchmesser, an dem jeden Sonntag feierlich die nächste Kerze angezündet wird. Ein buntes Adventprogramm für Kinder bietet etwa mit tierischen Weihnachtsgeschichten auch die inatura Dornbirn.

"Regionaliät und Genuss" stehen bis zum Heiligen Abend im Mittelpunkt des Bludenzer Christkindlemarkts. Aber nicht nur Glühwein und Kulinarisches locken in die Alpenstadt. Im Kreativhäuschen zeigen im wöchentlichen Wechsel Bastler und Kreative ihre Einzelstücke. Livemusik, Ponyreiten und Bastelstube verkürzen Jung und Alt die Vorweihnachtszeit.

Als besonders stimmungsvoll gelten die Weihnachtsmärkte in den Bergregionen, allen voran der Schwarzenberger Advent im Bregenzerwald. Beim traditionellen Adventmarkt (bis 1. Dezember) auf dem 260 Jahre alten Dorfplatz inmitten historischer Wälderhäuser wird nur Handgefertigtes verkauft - von Honigkerzen, über Kekse bis hin zu Kräutersalzen. Ein liebevolles Begleitprogramm reicht von Lesungen von Kindern für Kinder, einer Laternenwanderung bis hin zu Konzerten u.a. mit den Wiener Streichersolisten. Beliebt sind zudem die Lesungen mit Menü, heuer mit Erika Pluhar (16. Dezember) und "Bulle von Tölz"-Schauspieler Gerd Anthoff (9. Dezember). Lagerfeuer, heimische Produkte und besinnliche Musik verspricht der Weihnachtsmarkt in Lech (14. bis 17. Dezember). Am 16. Dezember wird dort sogar das Christkind persönlich erwartet, mit kleinen Überraschungen für alle Kinder.

Über das Weihnachtsfest hinaus wird die besinnlichste Zeit des Jahres beim Montafoner Winterzauber klanglich gefeiert. Ab 23. Dezember bis 4. Jänner finden an unterschiedlichen Orten stimmungsvolle Konzerte statt, etwa mit dem "Sonus Brass Ensemble", den "Zarewitsch Don Kosaken" oder der Irish Medley Folkband.