Adam hat seine Eva gefunden

Auch heuer hat es bei der RTL-Kuppelshow "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" wieder ordentlich gefunkt. Bastian Yotta und Natalia Osada fanden sich nicht nur nackt toll, sondern auch angezogen. Und sie sind immer noch ein Paar.

Letztes Jahr verliebten sich bei "Adam sucht Eva" Peer Kusmagk und Janni Hönscheid ineinander, heuer fand Protz-Millionär Bastian Yotta auf der Insel seine Eva - in Form von Reality-TV-Sternchen Natalia Osada. Bereits beim ersten Aufeinandertreffen im Paradies funkte es beim 40-Jährigen, die 27-Jährige gab sich zunächst jedoch zurückhaltend, hatte sie doch kein besonders sympathisches Bild von Herrn Yotta im Kopf.

© MG RTL D Schon beim ersten Kennenlernen sprühten zwischen Bastian Yotta und Natalia Osada die Funken.

Letztlich funkte es nach anfänglicher Skepsis aber auf beiden Seiten und Natalia, die vor Jahren an der Kuppelshow "Catch the Millionaire" teilnahm, hat doch noch ihren Millionär gefunden.

© MG RTL D Küsse im Paradies

Als Bastian Yotta seine Angebetete am Ende der Finalfolge fragte, ob sie sich vorstellen kann, ein Leben mit ihm in Los Angeles zu führen, antwortete Natalia: "Ja! Ich will!"

© MG RTL D Yotta fragt seine Traumfrau, ob sie zu ihm nach L.A. ziehen möchte.

» Basti ist definitiv ein Traummann - ich habe einfach den Jackpot geknackt! «

Von der anfänglichen Skepsis ist inzwischen überhaupt nichts mehr zu spüren. Fand sie es zunächst noch seltsam, dass ihr der Yotta bereits nach wenigen Tagen immer wieder ein "Ich liebe dich" ins Ohr säuselte, meint Natalia nach dem Finale: "Basti ist definitiv ein Traummann, er bringt alles und noch mehr mit, was eine Frau sich nur wünschen kann – ich habe einfach den Jackpot geknackt!"

© MG RTL D Natalia und Basti im Glück

Im Paradieswurden Bastian Yotta und Natalia Osada von ihren Gefühlen überrascht. Trotz monatelanger Fernbeziehung - die Dreharbeiten fanden bereits vor einigen Monaten statt - hält die Liebe noch immer.

© MG RTL D Yotta trägt Natalia auf Händen.

Die Anziehungskraft von der Insel im Südsee-Paradies ist in der Realität nicht verloren gegangen. "Als wir uns das erste Mal gesehen haben, war für mich schon klar: Natalia ist die Richtige! Nach der Zeit im Paradies konnten wir uns eine Weile leider nicht live sehen, weil sie in Deutschland einiges zu erledigen hatte. Im Moment ist Natalia aber bei mir in Los Angeles, und wir lernen uns nochmal ganz neu kennen – diesmal mit Kleidung und ohne Kameras. Wir werden sehen, wohin uns die Reise führt", meint Bastian Yotta.

© MG RTL D / Frank Fastner Bastian und Natalia in L.A.

"Gefunkt hat es allemal, Gefühle waren auch im Spiel und jetzt ist die große Frage ob sich unsere beiden Leben miteinander vereinbaren lassen. Das wird die Zukunft zeigen und das ist auch der Grund, warum ich gerade in Los Angeles bin", meint Natalia Osada.

© MG RTL D / Frank Fastner Bastian und Natalia in L.A.

Und weiter: "Bastian und ich führen sehr unterschiedliche Lebensstile, und wir wollen herausfinden, in welche Richtung es für uns beide geht. Deswegen machen wir erst mal langsam und fangen neu an – in der Realität. In L.A. finden wir heraus, ob es passt oder nicht." Derzeit scheint es auf alle Fälle noch zu passen, ob den beiden ein langfristiges Glück wie Janni und Peer, die inzwischen verlobt und Eltern eines Sohnes sind, beschieden ist, muss sich aber noch zeigen.

© MG RTL D / Frank Fastner Bastian und Natalia in L.A.