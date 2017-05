Achtjähriger in Vorarlberg von Kleintransporter angefahren

Ein acht Jahre alter Bub ist am Mittwochnachmittag in Wolfurt (Bezirk Bregenz) von einem Kleintransporter angefahren worden. Der Bub wollte unmittelbar hinter einem Linienbus die Fahrbahn überqueren. Trotz Vollbremsung konnte der dem Bus entgegenkommende Lieferwagen nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der Achtjährige wurde mit Kopfverletzungen in das Krankenhaus Dornbirn gebracht.