Eine achtjährige Skifahrerin aus Tschechien ist am Donnerstag am obersteirischen Stuhleck im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag bei einer Kollision mit einem 30-jährigen Ungarn schwer verletzt worden. Während der Mann nach ambulanter Behandlung das Spital verlassen konnte, musste das Mädchen mit Verdacht auf Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule in das LKH Graz geflogen werden.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mitteilte, passierte der Unfall auf der Piste gegen 14.30 Uhr. Der Snowboarder aus Ungarn war auf der Kaltenbachabfahrt unterwegs und wollte am letzten Steilhang an einer Schülergruppe vorbeifahren. Er stieß jedoch gegen das Mädchen - beide stürzten. Der Ungar verletzte sich dabei an der Schulter. Die Schülerin musste im LKH Graz stationär aufgenommen werden.