Im Skigebiet Aberg-Hinterthal bei Maria Alm (Pinzgau) ist am Dienstag gegen 11.00 Uhr ein achtjähriges Mädchen aus rund sechs Metern Höhe aus einem Sessellift gefallen. Das Urlauberkind aus Deutschland war in Begleitung einer Skilehrerin am Lift unterwegs. Wie das Skigebiet in einer Presseaussendung mitteilte, war das Mädchen nach dem Absturz ansprechbar, klagte aber über Schmerzen im Bein.

Ein Notarzt habe dann noch an Ort und Stelle einen Oberschenkelbruch diagnostiziert. Der Rettungshubschrauber "Alpin Heli 6" brachte das Kind zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Schwarzach. Die Alpinpolizei führt Ermittlungen zum Unfallhergang und zur genauen Ursache des Sturzes durch.