Er zeigt allen, wie es geht! Mit seinem neuen Buch "Fuck you, Brain!" will Modeschöpfer Harald Glööckler (52) seine Fans motivieren, ihr Leben in die Hand zu nehmen und für ihre Träume zu kämpfen. Dass Ehrgeiz der Schlüssel zum Erfolg ist, beweist das Multitalent dabei glatt selbst – diesmal aber ausnahmsweise nicht mit einer neuen Kollektion. Der 52-Jährige hat ordentlich abgespeckt, wie er Promiflash in Berlin verrät: "Ich hab jetzt in sechseinhalb Wochen fast acht Kilo Fett ab- und ein Kilo Muskelmasse zugelegt."