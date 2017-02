Beim Brand einer Müllinsel bei einem Studentenwohnheim in Tulln sind in der Nacht auf Montag acht Autos beschädigt worden. Die Feuerwehr war kurz vor 3.30 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Müllinsel in Vollbrand, die Flammen hatten auf einen abgestellten Pkw übergegriffen, berichtete die Stadtfeuerwehr. Die Polizei habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Einsatzkräfte brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Die Helfer mussten Abfallreste aus den verbrannten Kunststoffmüllbehältern zerteilen und ablöschen, erst dann konnte Brand aus gegeben werden. Durch das Feuer wurden die Müllinsel und die Behälter zur Gänze zerstört. Ein direkt daneben geparktes Auto brannte im Bereich des Motorraumes aus, weitere sieben abgestellte Pkw wurden beschädigt.