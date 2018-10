Wann immer die kalte Jahreszeit im Anmarsch ist, denken wir daran: "Ich sollte meine Abwehrkräfte stärken." Die unspezifische Abwehr - unser Grenzschutz - versucht, Eindringlinge möglichst rasch unschädlich zu machen und über Fresszellen zu entsorgen. Zusätzlich alarmiert sie die Kampfmannschaft (spezifische Abwehr) und signalisiert, welcher Keim eingedrungen ist, um ihn gezielt zu vernichten. Hier meine fünf "best of"-Tipps zur Kräftigung des Grenzschutzes: Achten Sie auf ausreichende Bewegung an der frischen Luft! Dreimal pro Woche zumindest ein flotter Spaziergang mit der richtigen Bekleidung bringt mehr Sauerstoff in Ihre Zellen.

Kohlgemüse, Kren oder Thymian auf dem Teller liefern keimtötende Substanzen und helfen so indirekt. Tägliche kalte Güsse - mit kaltem Wasser das Gesicht dreimal mit dem Duschschlauch kurz abduschen - steigert die Anzahl der Abwehrzellen im Nasen-Rachenraum deutlich. Beginnen Sie, noch bevor Sie krank werden, mit der Einnahme von Echinacea, dem Roten Sonnenhut. Zwei Wochen dreimal täglich, danach zwei Wochen pausieren und nochmals die Einnahme für 14 Tage dreimal täglich wiederholen. Last but not least -bei Frösteln und beginnender Erkältung hilft ein Steigerungsbad mit Eukalyptus, Viren den Garaus zu machen. Mehr dazu erfahren Sie bei meinen Workshops und "Gut leben"- Gesundheitstreffs.