Abschied von der Zweiten Republik

ANALYSE

Mag sein, dass sich eine Große Koalition ohnehin nicht mehr ausgeht. Damit gemeint ist eine Regierungszusammenarbeit von ÖVP und SPÖ. In Umfragen kommen sie in Summe auf gerade einmal 45,46 Prozent. Das kann sich zwar ändern. Doch auch dann würden die beiden nur noch schwer zueinander finden. Über die Jahre hat die Abneigung gegeneinander überhandgenommen. Mittlerweile werden auch grundsätzliche Dinge in Frage gestellt, die den Geist der Zweiten Republik bzw. die Große Koalition ausgemacht haben. Nämlich die Bereitschaft, letzten Endes Gegensätze zu überwinden und Kompromisse einzugehen.

Beim Video, das Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Ende Juli vor Anhängern in Salzburg zeigt und das erst jetzt einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden ist, schlugen dessen Empfehlung an Eltern, ihre Kinder billige Hamburger essen zu schicken, sowie die Empörung über Frauen, die angeblich nicht mehr arbeiten wollten, Wellen. Die Distanzierung von Sozialpartnern ging unter: Nehammer stieß sich an ihrem Einfluss, er stellte sich sowohl gegen rote Gewerkschafter als auch gegen Wirtschaftskämmerer, die überwiegend aus seinen Reihen kommen.

So weit ist noch kein ÖVP-Chef gegangen. Unter Wolfgang Schüssel oder auch Sebastian Kurz galt zwar die Devise, Gewerkschafter zu entmachten, das aber zugunsten der Wirtschaftsvertreter. Bei der Zusammenlegung der Sozialversicherungen ist ihre Macht ausgeweitet worden.

Der Geist der Großen Koalition war einst möglich, weil ÖVP und SPÖ bereit waren, aus der Geschichte zu lernen, und weil beide sehr stark waren. Jeweils 40 Prozent und mehr waren nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Heute gleichen sie einem Schwimmenden, der dagegen kämpft, unterzugehen und sich selbst der Nächste ist.

Dass Andreas Babler SPÖ-Vorsitzender geworden ist, hat auch damit zu tun, dass er eine Sehnsucht in seiner Partei bedient hat, wonach es möglich sein sollte, endlich eigene Vorstellungen wie eine Vermögensbesteuerung durchzusetzen, dass es machbar sein könnte, eine Koalition ohne ÖVP zu bilden, die eine solche ablehnt.

Ob es vernünftig war, steht auf einem anderen Blatt: Wenn überhaupt, könnte es die SPÖ eher nur mit der ÖVP schaffen, aus der Opposition herauszukommen. Geht es mit dieser nicht, scheidet im Übrigen auch die Option aus, Neos oder Grüne dazuzunehmen, um im Falle des Falles eine Mehrheit im Hohen Haus zu erreichen.

Den Freiheitlichen kann es recht sein. Wenn die einstigen Großparteien mehr und mehr Brücken zueinander abreißen und es ihnen selbst gelingt, bei einer Nationalratswahl zu triumphieren, führt am Ende kaum ein Weg an ihnen vorbei - es wird für Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Türkise, die sich in einer Regierungsbeteiligung halten wollen, nur noch schwieriger, Herbert Kickl als "Volkskanzler" zu verhindern.

ZAHL

Versteckte Armut

So groß die Empörung über die Aussage von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) war, wonach Eltern mit wenig Geld ihre Kinder für einen Hamburger zu McDonald's schicken könnten, so wenig wurde eine ernsthafte Debatte daraus: Wie verbreitet ist Armut in Zeiten der Teuerung, wie sehr sind Kinder davon betroffen?

Statistik Austria erhebt regelmäßig Informationen zur sozialen Lage. Im vergangenen Jahr gab es demnach fast 250.000 armutsgefährdete unter 15-Jährige in Österreich. Das entsprach 19 Prozent der Kinder. Wobei es extreme Unterschiede gibt: Bei nicht-österreichischen Staatsangehörigen sind es 38 Prozent. Bei Kindern von Alleinerziehenden (in der Regel Frauen) ebenso. Bei Buben und Mädchen mit Erwachsenen im Haushalt, die allesamt nicht oder kaum erwerbstätig sind, handelt es sich gar um 59 Prozent.

Dabei muss man beachten, dass Armutsgefährdung schlicht einkommensabhängig ist. Bei einem Alleinerzieherinnenhaushalt mit einem Kind belief sich die Schwelle zuletzt auf 1.810 Euro im Monat. Wie sehr Betroffenen die Teuerung zusetzt, lässt sich lediglich erahnen. Tiefschürfende Untersuchungen dazu, wie es zum Beispiel Kindern geht und wie all das ihre Entwicklung beeinträchtigt, gibt es nicht.

Theoretisch könnte die Mindestsicherung einen Hinweis liefern. Praktisch tut sie es nicht: Dass die Zahl der Bezieher zurzeit sinkt, hat auch damit zu tun, dass der Kreis der Anspruchsberechtigten eingeschränkt worden ist. Außerdem orientiert sich die Höhe der Leistung nicht daran, wie viel man braucht, um steigende Preise bewältigen zu können. Einiges spricht dafür, dass versteckte Armut wächst. Alles in allem können laut einer Umfrage gut ein Viertel aller Haushalte unerwartete Ausgaben von mehr als 1.370 Euro nur auf Pump tätigen. Bei Alleinerzieherinnen handelt es sich um die Hälfte: Sie dürften praktisch keinen Spielraum haben - weder für sich noch für ihren Nachwuchs.

© News Zum Vergrößern klicken

BERICHT

Plakolm regt auf

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm gilt als größte Hoffnungsträgerin der ÖVP seit Sebastian Kurz. Das mag überraschen. Bei der Erhebung zum APA/OGM-Vertrauensindex vom September gaben 45 Prozent der Befragten an, ihr kein Vertrauen zu schenken. Nur 16 Prozent erklärten, ihr zu vertrauen. Für Menschen, denen der Politikbetrieb fremd ist, wäre das ein Grund, aufzugeben. Plakolm ist jedoch weit entfernt davon, und Parteifreunde sagen ihr eine große Zukunft voraus.

Wie ist das möglich? Zunächst entspricht es einer Tendenz. Im Vordergrund steht demnach, wahrgenommen zu werden. Plakolm gelingt das. Rechnet man die 45 und die 16 Prozent zusammen, kommt man auf 61 Prozent, die eine Meinung zur 28-Jährigen haben. Das sind viele. Zum Vergleich: Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky, der Innsbrucker Bürgermeister werden möchte, erreicht mit 14 Prozent, die ihm Vertrauen, und 22 Prozent, die im nicht vertrauen, eine Summe von bloß 36 Prozent.

Abgesehen davon spricht Plakolm ÖVP-Zielgruppen an. Der Titel "Landjugendstaatssekretärin", den ihr die "Presse" verpasst hat, ist eine Auszeichnung für sie. Im Unterschied zu Kurz muss sie nicht betonen, dem ländlichen Raum nahezustehen. Ihr Mühlviertler Dialekt und ihre Liebe zur Blasmusik bringen es zum Ausdruck. Im Übrigen vermeidet sie es, Ältere durch den Ruf nach einschneidenden Pensionsreformen zu vergrämen, und stellt sich gegen "Klimakleber", indem sie etwa behauptet, diese seien nicht normal. Mitte-Links-Wähler mögen darüber schäumen. Es hilft ihr jedoch, sich im Sinne der ÖVP zu profilieren.

Johannes Huber, Journalist und Blogger zur österreichischen Politik, www.diesubstanz.at