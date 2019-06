Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wird das durch 45.000 Vorzugsstimmen erworbene EU-Mandat nicht annehmen. Das erklärte Strache in einer Aussendung am Montag. Diese Entscheidung sei "kein Ergebnis politischen Kalküls und schon gar kein Deal, sondern schlicht eine von mir persönlich getroffene Entscheidung", sagte er.

Die Information verkündete er über seine Facebook-Seite. Es sei kein Deal gewesen für die nun auf der Wiener Landesliste kandidierende Ehefrau des Ex-Vizekanzlers, Philippa Strache. Vielmehr schulde er seinen Wählern, erst nach einer vollständigen Aufklärung der Hintergründe zum Ibiza-Video aktiv in die Politik zurückzukehren. "Das schulde ich meinen Wählern, den Bürgern dieses Landes, meiner Frau und meiner Familie und schließlich auch mir selbst", so Strache in seiner Erklärung.

Strache wird vorgeworfen, dass er auf das Mandat nur verzichtet hat, weil seine Ehefrau Philippa auf dem dritten Platz der Wiener FPÖ-Landesliste für die kommende Nationalratswahl kandidieren darf und damit relativ sicher ein Mandat erringen wird.

Wien statt Brüssel?

Seine persönliche Präferenz habe außerdem ohne nie Brüssel als Wirkstätte seiner politischen Arbeit gegolten sondern immer Österreich und seiner Heimatstadt Wien, wo er aktiv politisch arbeiten und gestalten möchte. Damit nährt Strache weiter die Gerüchte, bei der Wien-Wahl nächstes Jahr anzutreten.

Persönlich werde er sich jetzt nicht zurückziehen oder verstecken, sondern sich als "als einfaches Parteimitglied der FPÖ " in den Dienst stellen.

Strache darf Facebook-Seite behalten

Strache darf zudem seine Facebookseite, die fast 800.000 Follower hat, behalten und dort aktiv sein. Über diese werde er "laufend politisch und aufklärend informieren". Strache wird in seiner Erklärung auch emotional: "Ich verspreche, dass ich Euch nicht enttäuschen und nicht im Stich lassen werde. Auf mich könnt Ihr Euch verlassen, so wie ich mich auf Euch verlassen kann."

Am Ende seiner Erklärung meinte er noch etwas kryptisch: "Es gibt viel zu tun, aber es wird nicht umsonst sein."