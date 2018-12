Vier Monate nach dem Brückeneinsturz in Genua mit 43 Toten haben am Donnerstag die Abrissarbeiten begonnen. Gestartet wurde bei den Gebäuden unter dem westlichen Rumpf der Morandi-Brücke, sagte der Bürgermeister von Genua und Sonderkommissar für den Wiederaufbau, Marco Bucci, am Donnerstag.

"Wir haben nach Plan mit dem Abriss begonnen", sagte Bucci. Die Arbeiten werden nach Behördenangaben rund 20 Millionen Euro kosten, bis März dauern und von fünf italienischen Unternehmen durchgeführt. Die neue Brücke wird nach einem Plan des Italieners Renzo Piano errichtet und soll 2020 fertig sein.

Das 40 Meter hohe sogenannte Polcevera-Viadukt war während eines schweren Unwetters am 14. August auf einem etwa 100 Meter langem Abschnitt eingestürzt. 43 Menschen starben. Die Brücke ist Teil der italienischen Autobahn 10, die als "Autostrada dei Fiori" bekannt ist und eine wichtige Verbindung nach Südfrankreich, in den Piemont und die Lombardei darstellt.