Es kommt nicht nur darauf an, wie viel wir essen, sondern auch darauf, was wir essen. Klar. Doch wussten Sie auch, dass spezielle Lebensmittel beim Abnehmen helfen?

Diäten gibt es wie Sand am Meer. Die meisten von ihnen bringen langfristig gesehen herzlich wenig. Mit einer Sache aber können Sie den Kalorienverbrauch beeinflussen und so auch etwas für Ihre schlanke Linie tun. Die Rede ist vom sogenannten TEF-Effekt. TEF steht für "Thermic Effect of Food", also thermischer Effekt von Lebensmitteln. Aber was genau bedeutet das?

Verdauung verbrennt Kalorien

Ein kleiner Exkurs: So wie alle anderen Körperfunktionen braucht auch unsere Verdauung Energie. Sprich ein gewisser Anteil der Kalorien, die wir beim Essen zu uns nehmen, werden für die Verdauung verbraucht. Dies nennt man den thermischen Effekt, der rund zehn Prozent des täglichen Kalorienverbrauchs ausmacht.

Passend dazu: Warum Abnehmen heute schwieriger ist als in den 80er Jahren

Nun gibt es Lebensmittel, für deren Verdauung mehr, und solche, für deren Verdauung weniger Kalorien verbraucht werden. Zu Letzteren gehören beispielsweise Fertigprodukte. Sie beinhalten bekanntlich eine gehörige Portion Zucker, begleitet von Konservierungsstoffen. Bei der Verdauung von Fertigprodukten werden laut "focus.de" die wenigsten Kalorien verbraucht.

Was wir essen sollten - und was nicht

Gerade einmal fünf bis 15 Prozent der enthaltenen Kalorien verbrannt werden bei der Verdauung von Kohlenhydraten und Fetten. Schon ganz anders sieht die Sache mit proteinreichen Lebensmitteln aus. So verheizen wir bei der Verdauung von Fisch, Hühner-, magerem Rindfleisch und Eiern bis zu 35 Prozent der zugeführten Kalorien.

Wir sollten uns also nicht nur Gedanken darüber machen, was wir nicht essen dürfen, sondern uns auch damit beschäftigen, welche Lebensmittel den Kalorienverbrauch besonders anregen. Ganz oben auf der Liste der empfehlenswerten Lebensmittel stehen übrigens frische, industriell möglichst unverarbeitete Lebensmittel.

Buchtipps

"Abnehmen auf Knopfdruck" gibt es hier*

"Fröhlich fasten" gibt es hier*

"Zuckerfrei für Berufstätige" gibt es hier*